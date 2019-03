Politiet bad om hjælp til at finde tyv: Nu er der nyt i sagen

Den mand, der sidste mandag begik indbrud i Borum ved Sabro er nu blevet identificeret af Østjyllands Politi.

Det bekræfter politiet på Twitter.

Vi har nu fået identificeret indbrudstyven, som vi efterlyste i fredags - takket været borgernes hjælp. Vi fjerner derfor nu billeder og video af ham og beder medierne om at gøre det samme #politidk https://t.co/TFcsTZo5yc — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) March 25, 2019

- Vi har fået forskellige henvendelser fra borgerne, og det er blandt andet på baggrund af dem, at vi nu har identificeret ham, siger Janni Lundager, der er kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi.

Mandag den 18. marts klokken 13:23 kastede den ukendte gerningsmand en sten gennem en rude i en villa i Borum ved Sabro.

Gerningsmanden var kun i huset i tre minutter, og på den korte tid lykkedes det ham at slippe afsted med en stol og nogle lamper af mærket PH. Herefter forlod han huset via en terrassedør.

Men husets beboere havde skjulte overvågningskameraer i huset, og det fangede manden på video, mens han begik indbruddet.

- Videoen har hjulpet en del. Det er på baggrund af den, at vi har haft mulighed for at bede borgerne om hjælp, siger Janni Lundager.

Østjyllands Politi har endnu ikke fanget indbrudstyven.