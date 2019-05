Politiet advarer: Spænd jeres gods ordentligt fast

De fleste af os, der kører med trailer på bilen eller hænger cyklen bagpå, kan blive betydeligt bedre til at spænde vores ting ordentligt fast. Politiet oplever nemlig alt for ofte, at folk taber ting på motorvejen - og det kan være rigtig farligt.

Østjyllands Politi får dagligt anmeldelser om tabt gods, og derfor kommer de nu med en kraftig opfordring til bilisterne om at spænde godset ordentligt fast.

Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, at hvis man kører bag en bil, som taber noget gods, så er det meget farligt. Per Bennekov, vagtchef, Østjyllands Politi

- Det kan have alvorlige konsekvenser, hvis man kører bag ved en bil, der taber gods. Enten kører man ind i det, eller også er man nødt til at undvige, og det kan skabe meget farlige situationer i trafikken, siger vagtchef hos Østjyllands Politi Per Bennekov til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik har tre ud af fem personer oplevet tabt gods på motorvejen i løbet af det seneste år. Og hver femte har været tæt på at køre ind i det.

- Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, at hvis man kører bag en bil, som taber noget gods, så er det meget farligt, siger Per Bennekov.

Derudover betyder tabte gods, at politiet ofte bliver nødsaget til at spærre helt eller delvist af på vejene, hvilket også giver gener i trafikken.

Kun respekt for bøder

På genbrugspladsen har flere af de personer, TV2 ØSTJYLLAND mødte, oplevet tabt gods på vejene.

Bøder er det eneste, man har respekt for. Det der med at sætte sig i rundkreds og begynde at snakke og oplyse, det er noget fis. Svend Boller, Egå

- Der har ligget paller og sådan noget på vejen. Jeg kender en, der er kørt ind i en palle og har fået ødelagt et hjul, siger Kristian Iversen fra Skæring til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg synes, det er noget svineri, når det blafrer rundt derude. Både på landevejen og især på motorvejen kan det være farligt, siger Svend Boller fra Egå.

Kristian Iversen fra Skæring forstår ikke, at folk ikke fastgør deres gods noget bedre.

Svend Boller gør selv en dyd ud af at få spændt sit gods ordentligt fast. Og faktisk mener han, at der skal bøder til, hvis vi taber noget på vejene.

- Det er det eneste, man har respekt for. Det der med at sætte sig i rundkreds og begynde at snakke og oplyse, det er noget fis. Man ved jo godt, at det er farligt at køre over noget, der er blevet tabt, siger Svend Boller.

Ifølge bilejernes organisation, FDM, kan man som bilist blive straffet med bøde, hvis man ikke har styr på sit gods. Men det er uklart, hvor ofte politiet benytter sig af den mulighed.