Politiet advarer om telefonfup: - Læg røret på

Mange af os har nok oplevet det. Telefonen ringer. Nummeret kender man ikke lige. Man tager den. I den anden ende starter en præsentation på engelsk.

Dette skete også for en 55-årig mand, der mandag var blevet ringet op af en engelsktalende mand. Han udgav sig for at være fra Microsoft.

Den 55-årige mand fra Hadsten blev guidet til at åbne sit webcam. Her blev der taget et billede, mens han holdt sit pas op foran kameraet.

Medarbejderen fik også adgang til den 55-åriges bankkonti.

Men efter samtalen blev den 55-årige mand mistænksom. Han fik lukket sin bankkonto og kontaktede Østjyllands Politi.

Læg på

Også en 75-årig mand fra Aarhus kontaktede mandag politiet, fordi han i sidste uge var blevet franarret penge, da han blev ringet op af en engelsktalende mand. Manden bag opkaldet havde angiveligt forsøgt at sælge et PC-program.

Her var der dog trukket flere euro-beløb fra den 75-åriges konto.

Politiets opfordring er meget klar.

- Læg røret på. Det er vejen frem, siger Janni Lundager, der er kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi.

Politiet opfordrer til, at man aldrig udleverer bankoplysninger eller andre personlige oplysninger over telefonen. Virksomheder, banker og myndigheder vil aldrig bede om den type oplysninger over telefonen, lyder det.