Politiet advarer om pirattaxaer på Smukfest

En 44-årig mand fra Aarhus blev natten mellem torsdag og fredag sigtet for at køre pirattaxa ved festivalen Smukfest i Skanderborg.

Det var en autoriseret taxachauffør, der opdagede manden og gjorde Sydøstjyllands Politi opmærksom på ham:

For det første er pirattaxaer ulovlige. Derudover er de ikke godkendte, priserne er horrible, og der er ingen sikkerhed omkring det. Poul Steffensen, politikommissær hos Sydøstjyllands Politi.

- Det er en autoriseret taxavognmand, der anmelder det ved hjælp af nummerpladen, da han kan se, at der holder en vogn foran, hvori chaufføren henvender sig til en gruppe festivalgæster. Gruppen retter henvendelse til den autoriserede taxachauffør i stedet, og fortæller ham, at de lige er blevet tilbudt et lift af manden i vognen foran, fortæller Poul Steffensen, politikommissær hos Sydøstjyllands Politi.

Politiet har desuden modtaget flere uafhængige anmeldelser om andre registreringsnumre på mulige pirattaxaer, som de i øjeblikket undersøger.

Der er ingen sikkerhed omkring det

Politiet opfordrer festivalgæsterne til at holde sig fra de uautoriserede taxaer og i stedet bruge de gratis shuttlebusser eller de autoriserede taxaer:

Den 44-årige mand fra Aarhus står til at modtage en bøde for lovovertrædelsen.