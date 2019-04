Politiet advarer: Farlig medicin stjålet fra sygehus

Et tyveri fra et sygehus i Aarhus får nu Østjyllands Politi til at bringe en advarsel.

Ampuller med det smertestillende stof Fentanyl er forsvundet fra sygehuset, og det kan være farligt at indtage for ukyndige.

Hvis man har oplysninger om, hvor medicinen befinder sig, kan man kontakte politiet på 114.

Ampuller med Fentanyl er den 21. april stjålet fra et sygehus i Aarhus.

Bruges til operationer og stærke smerter

Ifølge Jens Søndergaard, der er professor og klinisk farmakolog på Syddansk Universitet, er der tale om et stof, der er meget farligt at indtage.

- Det er høj procent morfin. Man kan holde op med at trække vejret, hvis man indtager det i store doser, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Fentanyl er et stof, der bruges ved operationer eller til patienter med meget stærke smerter.

Det har søndag ikke været muligt at få oplyst hvilket sygehus i Aarhus, medicinen er stjålet fra.