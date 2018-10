Politiet advarer efter to motorvejsuheld: - Det er spejlglat derude

Vinterens første glatføre har ramt Silkeborg-området. Sådan lyder meldingen fra Midt- og Vestjyllands Politi, der tidligt mandag morgen er kaldt ud til to færdselsuheld på motorvejen vest for byen.

- De er sket inden for ganske kort tid og ikke langt fra hinanden. Ingen er kommet alvorligt til skade, men bilister skal passe på. Det er spejlglat derude på vejene omkring Silkeborg, siger vagtchef hos Midt og Vestjyllands Politi, Simon Skelkjær, til TV2 ØSTJYLLAND.

Begge uheld er sket i vestgående retning på motorvejen mellem afkørslerne Funder og Pårup. Vejhjælp arbejder pt. på uheldsstederne, men der skulle ikke være de store trafikale udfordringer. Endnu.

Uheldene er sket på motorvejen lige vest for Silkeborg. Foto: Google Maps

Ikke kun i Silkeborg

Men hvis ikke bilisterne er særligt opmærksomme, frygter vagtchefen flere uheld. Derfor advarer politikredsen nu om de glatte veje.

- Kør pænt og kom sikkert frem, lyder rådet på Twitter fra Midt og Vestjyllands Politi.

KØR FORSIGTIGT... vinterens første glatføre har ramt kredsen. Pt. 2 færdselsuheld på motorvejen ved Silkeborg. Kør pænt og kom sikkert frem #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) October 29, 2018

Ifølge Vejdirektoratets trafikkort er det ikke kun i Silkeborg, at der er glatte veje. Også Odder Kommune melder om glatføre, og flere andre steder i det midtjyske er der udfordringer.

Du kan holde dig opdateret om situationen på trafikkortet og gennem DR P4s trafikmeldinger i radioen.

Kulden er snart ovre

Og du skal ikke lade dig snyde af et termometer, som siger et stykke over frysepunktet mandag morgen, for vejene kan være koldere.

- Kulden fortsætter mandag morgen, hvor der fortsat er risiko for, at vi kommer under frysepunktet, og derfor er der også risiko for pletvis glatteveje, så vær opmærksom på det i morgentrafikken, også selvom der generelt bliver tre-fire graders varme. Det er nemlig målt i to meters højde, mens der nede ved jorden godt kan være frost, siger vejrvært Per Christiansen fra TV 2 Vejret.

Der er dog lunere vejr på vej. For selvom det er svært at forestille sig mandag morgen, så kan vi inden længe nå et to-cifret antal varmegrader i Østjylland.

Tirsdag kan vi komme helt op på 16 grader. Og selvom det tegner til at blive en blæsende dag, så er det lidt af et vejrskifte sammenlignet med søndagens og mandagens kulde.

- Onsdag bliver også lidt blæsende, og herefter går vi relativt pænt vejr i møde, siger Per Christiansen med henvisning til at det bliver 12 grader og vekslende mellem sol og lidt byger.