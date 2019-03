Politichef: Ikke overraskende, at der er skyderi uden for visitationszonen

Kun fire dage efter, at Østjyllands Politi udvidede visitationszonen i det centrale og nordvestlige Aarhus, rammes et nyt område af byen af voldelige overfald.

Natten til fredag blev en mand på 20 år ramt af flere skud på Vilhelm Becks Vej i Viby. Manden var efterfølgende i kritisk tilstand, men blev siden stabiliseret på hospitalet. Ifølge politiet var skudepisoden formentlig en del af den verserende bandekonflikt i byen.

Skyderiet i Viby skete omtrent tre kilometer syd for politiets visitationszone.

Visitationszonen omfattede oprindeligt kun den lilla zone, men blev mandag udvidet til også at omfatte arealerne markeret med rødt. Skyderiet natten til fredag skete på vejen nederst på kortet markeret med gult.

Flytter sammenstødene?

TV2 ØSTJYLLAND har i den forbindelse spurgt chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen om ikke visitationszonen kommer til at presse de rivaliserende bander ud i andre dele af byen?

- Jeg tror, man skal se det sådan, at visitationszonen er et blandt mange værktøjer. Det er ikke sådan, at vi tror, at det kun er inden for visitationszonen, der vil være hændelser med forbindelse til bandekonflikten, siger han.

Læs også Politiet finder fortsat våben i massevis i visitationszone

- Det vigtigste er, hvad vi har beslaglagt af våben i visitationszonen. Hvis man ser på, hvad vi har taget af våben, så er det positivt, at vi har fået fjernet alle de her våben fra bandemiljøet, lyder det.

Da politiet udvidede visitationszonen mandag kom det frem, at de i løbet af de første fire uger har beslaglagt tre skydevåben, 22 stikvåben, 18 slagvåben og 12 peberspraydåser.

På Vilhelm Becks Vej i Viby, hvor en mand blev skudt natten til fredag, ligger almene boliger og lejligheder side om side med parcelhuse og villaer. Foto: Google Maps.

Ingen overraskelse

Men Klaus Arboe Rasmussen er det så det rigtige område, visitationszonen dækker?

- Vi overvejer hele tiden størrelsen af visitationszonen. Det er ikke endeligt besluttet, men jeg tror ikke, vi kommer til at udvide zonen på grund af en enkelt hændelse som den i nat, siger Klaus Arboe Rasmussen.

Chefpolitiinspektøren er imidlertid ikke overrasket over, at konflikten rykker ud i andre dele af byen.

- Det er ikke ønskeligt, men forventeligt, at der også sker noget uden for visitationszonen. Det så vi også tilbage i 2017, siger han med henvisning til bandekrigen og visitationszonen i sommeren 2017.

Læs også Bandekonflikt i Aarhus: Nu bliver visitationszonen endnu større

- Vi forsøger, at bekæmpe dét, der sker nu. Man kan se visitationszonen som ét værktøj, vores efterforskningsindsats er et andet værktøj og vores patruljer er et tredje, forklarer chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen.

Den seneste hændelse er blandt de mest alvorlige i den verserende bandekonflikt. ​​På den baggrund har Østjyllands Politi også valgt at køre den mobile politistation til området ved Vilhelm Becks Vej fredag eftermiddag, hvor alle er velkomne til at komme forbi og få en snak med betjentene.