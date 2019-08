Politibetjente kørte ræs i Randers: Nu bakkes de op af politikere

En video fra et gaderæs på Striben i Randers gik i weekenden viralt med over én million visninger på facebook.

I videoen ses to politibiler køre ræs på racerbanen i Randers under klappen og hujen fra publikum.

Og begejstringen er fortsat hele vejen ind i byrådssalen i Randers. Der er nemlig bred opbakning til betjentene, fordi de gjorde, som de gjorde.

- Det er i bund og grund ikke politiets opgave, men jeg synes, det kan forsvares i den her situation, siger byrådsmedlem i Randers Kommune Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten til TV2 ØSTJYLLAND.

Helt anderledes lød det hos ledelsen hos Østjyllands Politi, der efterfølgende har understreget, at gaderæs ikke hører hjemme i håndbogen for politiarbejde.

Chefpolitiinspektør ved Østjyllands Politi Klaus Arboes sagde i går, søndag, til TV2 ØSTJYLLAND, at det ikke er politiets opgave at deltage i sådanne arrangementer

- Jeg synes, det tegner et uheldigt billede af politiet”, sådan lød dommen fra chefpolitiinspektør i Østjyllands Politi Klaus Arboe.

Chefpolitiinspektør ved Østjyllands Politi Klaus Arboes var ikke tilfreds med betjentenes opførsel.

Enighed i byrådet

Byrådsmedlem i Randers Kommune Kasper Fuhr Christensen forstår godt, hvis man tænker, det er på grænsen af, hvad politiet kan gøre, men han understreger, at det er fair i denne situation.

- Jeg synes ikke, der er grund til den kritik, som man er kommet med fra politiledelsens side, siger byrådsmedlem i Randers Kommune Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten), til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg har ingen problemer med det, og de må gerne gøre det en anden gang. Byrådsmedlem i Randers Kommune Frank Nørgaard (DF)

Byrådsmedlem Frank Nørgaard (DF) mener, at politiet har brugt ressourserne på de bedste måde, selvom de bliver kritiseret for det modsatte:

- Jeg skal ikke kommentere på, om det er dårlig eller god ledelse, men jeg synes bare, at det er ærgerligt, at man offentligt giver dem en reprimande for at have været i øjenhøjde med borgerne, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Og tilføjer:

- Jeg har ingen problemer med det, og de må gerne gøre det en anden gang.

Byrådsmedlem i Randers Kommune Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten) bakker sammen med andre byrådsmedlemmer op om betjentenes racertur og mener ikke, der var grund til kritik fra politiledelsens side.

En fjer bliver til ti høns

Tillidsrepræsentanten for Østjyllands Politiforening Heino Kegel fortæller, at den offentlige skideballe har gjort ondt på de to betjente i bilerne, og at de inderst inde ikke føler, at de har gjort noget forkert:

Det er jo en fjer, der bliver til ti høns. Tillidsrepræsentant for Østjyllands Politiforening Heino Kegel

- Det er jo en sag, som ikke skulle have blevet til noget. Det er jo en fjer, der bliver til ti høns. Jeg ved bare, jeg har nogle kolleger, som er dybt berørte og har det rigtig skidt, siger tillidsrepræsentant for Østjyllands Politiforening Heino Kegel, til TV2 ØSTJYLLAND.

I øjenhøjde med befolkningen

Byrådsmedlemmerne er enige om, det er signalværdien, der er vigtig.

Daniel Madié (C) er sikker på, at betjentene i god mening har tænkt ’her kipper vi lidt med flaget og viser os fra en anden side. Vi er ikke robotter, vi er menneske:

- Det er positivt, vi har et politi, der er i øjenhøjde med befolkningen. Det skal vi kære om her i Danmark, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Daniel Madié (C) mener, det er positivt, at politiet er i øjenhøjde med befolkningen.

Også Frida Valbjørn Christensen fra Enhedslisten understreger, at det er fint, at politiet skaber relationer og tilføjer:

- Måske er det ikke en opgave, der ligger inde for politiets rammer, men det er vigtigt at skabe gode relationer. Der kan være en god opgave for politiet i at gøre, som de har gjort, siger Frida Valbjørn Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

En god mulighed for at få sympati

Ifølge kommunikationskonsulent med speciale i konflik- og krisehåndtering, Rasmus Anker Rysgaard, lever vi i en virkelighed som mediemæssigt er letantændeligt, og hvor tingene kan flytte sig rigtig hurtigt. Det betyder også, at den offentlige mening er en flygtig størrelse:

I den konkrete situation skyder politiet ved siden af den offentlige mening, som danner sig nedenunder. Rasmus Anker Rysgaard, kommunikationskonsulent med speciale i konflik- og krisehåndtering

- I den konkrete situation skyder politiet ved siden af den offentlige mening, som danner sig nedenunder, siger Rasmus Anker Rysgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

På den måde mener han, at politiet misser en chance for at få sympati fra borgerne:

- Nu kender jeg ikke forløbet internt hos politiet, men man kan sige generelt i sådan nogle sager, er det en god idé at finde ud af, hvor videoen er delt, hvor mange den er delt med, og hvad den offentlige stemning er. Generelt er det en god idé lige at trække vejret og se, hvor det bærer hen ad, siger Rasmus Anker Rysgaard.