Politi takker unge mænd: Tog bilnøgler fra spritstiv vanvidsbilist

- Vi har stor respekt for disse to handlekraftige borgere, og der skal lyde stor tak herfra.

Sådan siger kommunikationsrådgiver Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi, efter at en 20-årig mand og hans ven sent mandag aften tog bilnøglerne fra en voldsomt beruset 41-årig kvinde.

Inden de to unge skred til handling, kørte de bagved kvinden på Mariagervej i Randers. Herfra kunne de se, at kvinden sejlede rundt på vejen og kørte ind i et helleanlæg, hvilket fik det ene dæk til at punktere.

Hun er åbenlyst ude af stand til at føre bil. Det kunne være gået helt galt. Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver, Østjyllands Politi

Da kvinden forsøgte at køre ind på en tankstation, ramte hun ved siden af indkørslen og kørte op over fortovet og ramte nogle skilte.

- De skynder sig ud af deres egen bil, løber hen til hendes bil, får hende til at gå ud af bilen og tager hendes bilnøgler. Hun gør ikke modstand, men gør som de siger, siger Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi.

Det var ved Shell på Mariagervej, at de to unge mænd tog bilnøglerne fra den 41-årige kvinde.

Rødvins-promille over 2

De to unge mænd ringer til politiet, og da en patrulje kommer frem, står det hurtigt klart, hvorfor kvinden kørte, som hun gjorde.

Den 41-årige havde en promille på over 2 og indrømmede desuden, at hun også havde røget hash.

- Der er ikke nogen tvivl om, at hun er meget fuld. Hun siger selv, at hun har drukket flere liter vin, og hun var faktisk på tanken for at købe mere alkohol, siger kommunikationsrådgiver Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Hun er åbenlyst ude af stand til at føre bil. Det kunne være gået helt galt, hvis de her to unge mænd ikke havde grebet ind.

Da betjente kommer frem til Shell tankstationen, står det hurtigt klart, hvorfor kvinden kørte, som hun gjorde. Foto: Ritzau Scanpix

Mister formentlig bil

Kvinden blev anholdt og sigtet for sprit- og narkokørsel. Kvindens promille var så høj, at hun ikke kun mister sit kørekort, men sandsynligvis også sin bil, som politiet beslaglagde på stedet.

- Det er helt uansvarligt at sætte sig bag rattet i sådan en tilstand, og vi er rigtig glade for, at de to unge mænd reagerer så hurtigt og får bilnøglerne fra hende, så hun ikke kan køre videre, siger Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kvinden erkender, at hun har drukket alt for meget, og hun bliver på tankstationen uden at gøre modstand.

Den kvindelige bilist bliver anmeldt til politiet omkring klokken 22.40 mandag aften.

