Politi skal måle hastigheden på vandet med ny laser

Derfor opfordrer politiet i pressemeddelelsen også til, at fartglad sejlere søger ud på det åbne vand. Her vil der nemlig typisk være bedre mulighed for at give gas.

Der kan dog være lokal fartbegrænser i eksempelvis Limfjorden, lyder det fra politiet, der også gr opmærksom på, at det kan blive en overordentlig dyr sejltur at sejle i et beviskrævende fartøj med en promille over 0,5.

Det skyldes, at bødetaksten - som på land - afhænger af førerens årlige bruttoindtægt og promillens størrelse.