Politi rykker til udsat bydel: - Vi gør det for børn og unges fremtid

Mandag blev snoren til et nyt og stort konturhus i Gellerup klippet over.

Det nye kontorhus skal huse 1040 arbejdspladser for Aarhus Kommune og Østjyllands Politi.

Marie Overgaard Nielsen er én af dem, der mandag fik ny arbejdsplads.

- Det er fedt, det er nyt, spændende og stort, siger Marie Overgaard Nielsen, der er projektleder for Teknik & Miljø i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Marie Overgaard Nielsen er glad for at have fået en ny og stor arbejdsplads.

For fremtidens beboere

Kontorhuset er en del af en helhedsplan for det udsatte område. Aarhus Kommune håber på, at bygningen kan være med til at forandre det området.

- Den skal sørge for, at Tovshøj-Gellerup ikke er en bydel, men er med til at dele de to fra hinanden, siger Bünyamin Simsek (V), der er rådmand for Teknik & Miljø i Aarhus Kommune.

Det er ikke kun for dem, der bor herude nu. Det er for fremtidens beboere i det her område. Vi gør det for børn og unges fremtid i det her område. Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik & Miljø, Aarhus Kommune.

Planen skal blandt andet rydde ud i antallet af beboere på offentlig forsørgelse, skabe nye, attraktive boliger og tiltrække erhverv.

- Det er ikke kun for dem, der bor herude nu. Det er for fremtidens beboere i det her område. Vi gør det for børn og unges fremtid i det her område, hvis man skal skære det helt ind til benet, siger Bünyamin Simsek (V).

Det nye kontorhus fylder en del i landskabet. Kontorhuset er over 20.000 kvadratmeter stort med blandt andet tagterrasse.

Så blev vores nye lokaler i Blixens i Gellerup officielt indviet. Du kan også komme forbi og se lokalerne i dag fra kl. 15.30, hvor du også kan møde nogle af vores betjente og måske en lille hund. Ses vi? #politidk pic.twitter.com/G1Thx4FfKs — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) May 27, 2019

Positiv modtagelse

En anden der også har rykket sin arbejdsplads op og er rykket til Gellerup, er Bente Sejersen.

Hun var lidt bekymret i starten, da hun hørte om det nye byggeprojekt, men efter hendes arbejdsplads er rykket til Gellerup, har hun kun oplevet en hjertevarm modtagelse med smil fra Gellerups indbyggere.

- Helt generelt så tror jeg, at flertallet er positivt herude. De hilser og spørger ind, når vi møder dem på gaden. Så vi oplever det som, at vi bliver taget positivt imod, siger Bente Sejersen, der er projektchef ved Aarhus Kommune.

Det nye kontorhus er indrettet med en masse åbne lokaler.

Selvom der har været fokus på placeringen af den store bygning, så har placeringen ikke været afgørende for Marie Overgaard Nielsen. Hun er glad for, at mange af afdelingerne i kommunen nu er samlet.

- Det er lige meget, hvor det ligger henne. Det vigtigste er, at de forskellige afdelinger er samlet. Om det så ligger i Gellerup eller i midtbyen, det er for sin vis ligegyldigt, siger Marie Overgaard Nielsen, der er projektleder for Teknik & Miljø i Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune er gået forrest i kampen om at investere i området i håb om at tiltrække private investorer. Kommunen forventer, at det nye byggeri er starten på et nyt erhvervsliv i området.

- Jeg tror, at folk vil bo herude på sigt, når vi får forandret området til det bedre og får skabt de rigtige forandringer, som vi er i gang med nu, siger Bünyamin Simsek (V).