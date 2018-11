Politi rykker massivt ud til 'hændelse' i Randers

Østjyllands Politi er lørdag rykket ud til Glarbjergvej i Randers for at efterforske en endnu ukendt hændelse.

Vagtchef Michael Ørum Møldrup er indtil videre meget fåmælt i forhold til, hvorfor politiet er i området.

- Der er en hændelse, som er grund til, at vi er her, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi har valgt på nuværende tidspunkt ikke at melde mere ud af hensyn til vores efterforskning.

Beboerne i nærområdet skal ikke føle sig utrygge, lyder det fra politiet. Her en teknikervogn på Glarbjergvej. Foto: Local Eyes

Naboer skal ikke være utrygge

Glarbjergvej har indtil for ganske nylig været spærret af fra Mariagervej, mens hunde, efterforskere og uniformerede betjente har arbejdet i området.

Østjyllands Politi understreger dog, at hændelsen ikke har nogen konsekvenser for beboere i nabolaget.

- Det er ikke noget, der skal give anledning til, at beboerne i nærområdet føler sig utrygge, siger vagtchef Michael Ørum Møldrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyllands Politi er klokken 14 fortsat ved Glarbjergvej i Randers, men dog i mindre omfang. Teknikervogne er ankommet til stedet.

Vagtchef Michael Ørum Møldrup giver over for TV2 ØSTJYLLAND udtryk for, at Østjyllands Politi vil oplyse mere om hændelsen i løbet af lørdag eftermiddag.

Episoden blev anmeldt til Østjyllands Politi klokken 10.21.

Opdateres...

Glarbjergvej i Randers har lørdag været spærret af fra Mariagervej. Foto: Yvonne Lauridsen / Facebook Randers