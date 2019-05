Politi rejste massevis af sigtelser ved festival

Lørdag stod den i hestekræfternes tegn, da der blev afholdt Motorfestival i Allingåbro.

Her var toptunede traktorer, motorcykler og lynhurtige biler samlet, men politiet var også til stede, og det viste sig, at de fik nok at se til.

I løbet af lørdagen sigtede Østjyllands Politis færdselsafdeling nemlig hele 45 personer, som samlet fik 54 sigtelser. 29 af sigtelserne relaterede sig til for høj hastighed på både landevej og motorvej.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Èn af de sigtede skulle lige vise sig på sin motorcykel ved at overhale en traktor og en bil, mens han kørte på baghjulet. Desværre for ham var bilen en civil patruljevogn, og tricket resulterede i en betinget frakendelse af kørekortet, skriver Østjyllands Politi i pressemeddelelsen.

Politiet rejste også sigtelser for ulovlige overhalinger, for tæt kørsel, kørsel over for rødt lys og for brede traktorer på vejen.