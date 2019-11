Politi piskede rundt til J-dag - særligt én sag stikker ud

Mange østjyder er formentlig først ved at få øjne her ved middagstid lørdag.

Det er dagen derpå. Dagen efter J-dag, hvor årets julebryg lanceres.

Læs også Fotograf tog billede på dronningens bryllupsdag - nu bliver billedet genskabt

J-dag er traditionelt en travl dag for Østjyllands Politi, og i år har ikke været en undtagelse.

- Der har været rigtig mange opgaver, og der været nok opgaver til alle. Bødeblokken kom frem i mange tilfælde, siger vagtchef Jes Frederiksen til TV2 ØSTJYLLAND.

‘Sneen falder’ altid den første fredag i november. Det sker, når Tuborgs julebryg bringes ud til hundredvis af beværtninger landet over. Foto: Ritzau Scanpix

Anmeldelser fortsætter

Politiet har ikke mindst haft mange opgaver Aarhus, Randers og Grenaa.

- J-dag var travl med slagsmål og uro, og det har medført en hel del anholdelser. Der har også været mange overtrædelser af ordensbekendtgørelsen, siger vagtchef Jes Frederiksen.

Læs også Troels Kløvedals hus er til salg

Ordensbekendtgørelsen dækker blandt over voldelig optræden, støjende adfærd, uanstændig eller anstødelig opførsel og fuldskab, der kan "give anledning til ulempe for andre".

Ifølge Jes Frederiksen tikker der lørdag løbende anmeldelser ind i takt med, at folk vågner efter J-dagens bytur.

- I forhold til det, vi har kendskab til nu, har vi heldigvis været forskånet for virkelig voldsomme hændelser som grimme færdselsuheld eller alvorlige overfald, siger Jes Frederiksen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Helt speciel ejendom nu på tvangsauktion: - Det niver i hjertet

Gruppe måtte fjernes fra gaden

Særligt én episode krævede et større politiopbud. Kort før klokken 5 lørdag morgen måtte politiet anholde 6 personer i Kannikegade i Aarhus.

- Der var meget aggressive i forhold til de øvrige personer, der befandt sig på gaden. De udviste alle voldelig adfærd og forsøgte at komme i slagsmål med tilfældige, siger Jes Frederiksen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Man skønnede, at det var nødvendigt at få dem væk fra gaden for at skabe ro.

Læs også Planer om trinbræt droppet: - Kan man stole på aftaler?

De seks personer befinder sig omkring klokken 11.30 lørdag fortsat i detentionen på politistationen i Aarhus.

Lørdag morgen var status, at politiet havde anholdt 12 personer. 10 i Aarhus og 2 i Randers.