Politi om plejehjemsbrand: Formentlig nyt om årsag i løbet af ugen

Østjyllands Politi efterforsker i disse dage branden på plejecenter Farsøhthus i Allingåbro, der har kostet tre personer livet.

Den voldsomme brand opstod fredag aften på plejehjemmet, og samme aften kunne politiet oplyse, at der formentlig ikke ligger en kriminel handling bag branden. Politiet er denne uge stadig i gang med efterforskningen og regner med at vide mere om brandårsagen i løbet af ugen.

- Vi er stadig i gang med efterforskningen. Vi regner med, at vi i løbet af ugen kan sige noget nærmere om en brandårsag, siger kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi Jeanette Løv Rasmussen.

VIDEO: Borgere i Allingåbro var berørte over den tragiske brand på plejehjemmet.

Tre kvinder mistede livet

I forbindelse med branden fredag aften mistede to kvinder på henholdsvis 91 og 93 år livet. De opholdt sig på deres værelser, da branden brød ud.

En 95-årig kvinde kom alvorligt til skade ved branden, og søndag meddelte politiet at også hun havde mistet livet.

To kvinder på 87 og 89 år blev bragt til skadestuen med røgforgiftning.

En voldsom brand i Plejecenter Farsøhthus i Allingåbro på Djursland har kostet tre ældre kvinder livet. Foto: Per Øxenholt

Hjælp til borgere, pårørende og ansatte

Et pårørendecenter blev fredag oprettet ved plejehjemmet, hvor kriseberedskabet kunne give støtte og omsorg til de pårørende. Også i de efterfølgende dage har fokus været på pårørende, ansatte og beboere på plejehjemmet, forklarede Sundheds- og Omsorgschef i Norddjurs Kommune til TV2 ØSTJYLLAND i lørdags.

- Der er flere parametre. Der er den del, der handler om beboerne. Der kan sagtens komme reaktioner på længere sigt over det her, som vi skal være meget opmærksomme på. Der er noget snak med pårørende og berolige dem i forhold til, at de stadig kan være trygge ved, at borgerne bor her, og så er der selvfølgelig personalesituationen. De er også dybt påvirket af det her.

