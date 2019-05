Politi med maskinpistoler jagtede efterlyst mand: Nu er han sigtet for grov vold mod ekskæreste

Lørdag formiddag er en 42-årig mand fra Aarhus blevet fremstillet i Grundlovsforhør i Retten i Randers, hvor han er sigtet for at begå kvalificeret vold mod sin 29-årige ekskæreste.

Efter Grundlovsforhøret er den 42-årige mand blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Læs også Bestseller-ejer mistede tre børn i terrorangreb: I dag bliver de begravet

Det oplyser vagtchefen ved Østjyllands Politi, Per Bennekov.

Fredag aften gennemsøgte Østjyllands Politi Terp for at finde den 42-årige mand, som nu er anholdt og sigtet for at begå kvalificeret vold mod sin 29-årige ekslæreste. Foto: Local Eyes

Jagtet af kampklædte betjente

Østjyllands Politi fik anmeldelsen om grov vold fredag morgen klokken 9:23. Overgrebet fandt sted i ekskærestens lejlighed på Skelvangsvej i Randers, og det var den 29-årige kvinde, der anmeldte episoden.

- På grund af efterretninger, vurderede vi, at vi skulle tage vores forholdsregler, og at det ville være mest sikkert for alle, hvis vi var bevæbnet, når vi skulle anholde manden, siger vagtchefen ved Østjyllands Politi, Per Bennekov til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor var Østjyllands Politi kampklædte og bevæbnet med maskinpistoler, da de ankom til den lille by Terp, som ligger nord for Aarhus, hvor den 42-årige mand har bopæl.

Læs også Ansat i daginstitution anmeldt for seksuelt overgreb

Det lykkedes dog ikke politiet at anholde den efterlyste mand i Terp, men omkring klokken 19:30 anholdt politiet ham i Aarhus.

- Det foregik heldigvis helt udramatisk, siger vagtchefen.

Vagtchefen kan ikke sige noget, hvor voldsomt den 29-årige ekskæreste er kommet til skade, men han oplyser, at hun er blevet skadestuebehandlet.

Østjyllands Politi ledste først efter den 42-årige mand i Terp, hvor han har bopæl. Foto: Local Eyes