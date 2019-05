Politi: Intet strafbart ved dødsbrand på plejehjem

Der er ikke foregået noget strafbart i forbindelse med en brand, der sidste år kostede tre beboere på Plejecenter Farsøhthus livet.

Branden fandt sted den 3. august sidste år. Tre kvinder på henholdsvis 91, 93 og 95 år livet døde.

Østjyllands Politi har siden branden efterforsket sagen, og politiet er nu kommet frem til den konklusion, at der hverken er sket overtrædelser af straffeloven eller beredskabsloven.

- Vi har undersøgt alle omstændigheder i sagen. Vi har undersøgt, om er branden påsat, eller om den opstået på en måde, hvor vi vurderer, at der er nogen, der kan klandres for ildens opståen. Vi har vurderet, at der er tale om et uheld, som vi ikke mener, nogen kan straffes for, siger advokaturchef Jacob Balsgaard Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kritik fra minister

Branden opstod i den 93-årig kvindes sofa og spredte sig til tre andre boliger i plejehjemmet.

Efterfølgende viste en aktindsigt, som TV2 ØSTJYLLAND fik indsigt, at Plejecentret Farsøhthus gennem årene har fået en lang række påbud vedrørende manglende brandsikkerhed.

Påbud til Farsøhthus Her er de påbud, plejecentret har fået fra Brand og Redning Djursland i perioden 2011-2017:



2011: 'Møbler i flugtveje skal fjernes. Opstilling sofa foran flugtvejsdøre fjernes. Parkerede biler foran flugtvejsdøre fjernes'.

2012: 'Flugtvejsgange holdes frie og ryddelige'. 'Brandslukningsmateriel i nyt køkken manglede'.

2013: 'Møbler på trappe hindrer ryddelige flugtveje. Åbne branddøre i kælder.

2014: 'Person med kendskab til flugtvejsbelysning ikke til stede. Ingen instruks ophængt ved flugtvejsbelysningen.

2015: 'Sofaer i flugtvejstrappe fjernes omgående'.

2016: Sofaer i flugtvejstrappe fjernes omgående. Der har tidligere været påtalt fare for opstået brand. Der bør laves en generel gennemgang af bygningen.

2017: 'Brandsikringen er ikke optimal. Anbefales at personalet får elementær brandkursus ud over den instruktion som serviceleder allerede gør.'



(Beredskabet skelner mellem et påbud og en anbefaling. Et påbud skal efterleves, en anbefaling bør efterleves. I 2017 er der tale om en anbefaling).

Branden på Farsøhthus har fået flere kommuner til at foretage ekstraordinære tilsyn af deres plejehjem. Samarbejdet sker med assistance fra Østjyllands Brandvæsen.

- Jeg tror roligt, jeg kan sige, at branden på Farsøhthus har været en reminder til alle kommuner. Vi vil gerne skabe mere brandsikkerhed for vores borgere, og vi vil gerne gøre noget, der giver reel værdi for borgerne, sagde teknisk chef i Odder Kommune, Casper Grønborg, den 4. december 2018 til TV2 ØSTJYLLAND.

Plejecenter Farsøhthus fik store skader ved den tragiske brand, som kostede tre mennesker livet.

Dødsbranden førte også til, at transport-, bygge- og boligministeriet undersøgte brandsikkerheden på de danske plejehjem. Undersøgelsen viste, at brandsikkerheden på landets plejehjem er for dårlig.

- Jeg er ekstremt overrasket. Jeg forventer af kommunerne, at de for det første kender reglerne på området. For det andet, at de har en vilje til at overholde reglerne, især når det gælder noget så vigtigt som brandsikkerhed, sagde Ole Birk Olesen (LA) den 31. januar 2019 til TV2 ØSTJYLLAND.