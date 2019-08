Politi indrømmer dårlig sagsbehandling i pædofilisag: Nu indleder de en klagesag

Tilbage i 2017 blev Pernille Ottesens søn udsat for krænkelser af en tidligere dømt pædofil mand.

Alligevel gik der et halvt år fra hendes anmeldelse, til manden blev afhørt af politiet. Og først et år efter var sagen afsluttet.

Læs også Pernilles dreng kom i kløerne på pædofil: - Politiet tog mig ikke seriøst

Efter TV2 ØSTJYLLAND har dækket sagen, har Sydøstjyllands Politi indrømmet, at sagsbehandlingen var alt for langsommelig.

- Det lyder som om, hun og hendes familie har haft en træls oplevelse med politiet. Det kan vi bestemt ikke være tilfredse med. Jeg har allerede været i kontakt med Pernille Ottesen, siger politiinspektør Carit Andersen fra Sydøstjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

03:34 VIDEO: Pernille Ottesens søn modtog billeder, video og beskeder af krænkende karakter fra en tidligere dømt pædofil. Luk video

Indleder klagesag

Sydøstjyllands Politi har nu valgt at indlede en klagesag. Det betyder, at politiet endnu engang vil undersøge de oplysninger, de har fået og afdække, hvorvidt de kunne have gjort noget anderledes.

Det oplyser politiinspektøren til TV2 ØSTJYLLAND.

- Så kan vi bedre drage læring af forløbet. Vi i politiet ønsker jo, at borgerne møder et professionelt og dygtigt politi. Vi ved, at de møder et travlt politi, men derfor skal vi stadig være både professionelle og dygtige. Det omfatter i høj grad også den måde vi møder borgerne, når de retter henvendelse til os i konkrete verserende sager, siger han til TV2 ØSTJYLLLAND.

02:34 VIDEO: Politiinspektøren ved Sydøstjyllands Politi, Carit Andersen, oplyser, at politiet nu vil undersøge, om de kunne have gjort noget anderledes i sagen, og hvad de skal ændre på fremadrettet. Luk video

Uacceptabelt langsomt forløb

Pernille Ottesen har valgt at dele sønnens historie, netop for at råbe systemet op og i håbet om, at andre familier ikke skal gennem det samme følelsesmæssige helvede som deres.

- Hvordan forklarer man sin dreng, at der ikke sker noget? Han er bange for, at manden kommer efter ham og henter ham efter skole. Han spørger, om politiet ikke tror på ham, og om det er ham, der er noget galt med. Det er hårdt, fortæller Pernille Ottesen.

Læs også Mor frygter pædofil slår til igen: - Pludselig gør han noget meget værre

Familien får tilknyttet en advokat, Ole Møller Jespersen, der er mindst lige så fortvivlet over sagsforløbet. Et han aldrig har set så langstrakt i sådan en sag før.

- Forløbet er uacceptabelt langsomt. Det er usædvanligt, at det tager så lang tid. Når man har med børn at gøre, skal sagen fremmes effektivt og med en rimelig hurtighed af hensyn til barnet og familien, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Den langstrakte sagsbehandling - i en på papiret simpel sag at gå til - skyldes ifølge ham formentlig to ting: Dårlig koordinering mellem politikredse og lav prioritering.

- Man må konstatere, at her har man ikke prioriteret sagen tilstrækkeligt højt. Der er nogle indlysende hensyn, når vi har med børn at gøre, som man ikke har taget, siger advokaten.