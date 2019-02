Flere politibiler efter overfald i nabolaget: - Det kommer som et chok

Politiet kommer det næste stykke tid at være mere synlige flere steder i Aarhus, og det overrasker flere af naboerne.

Områderne, det handler om, er Frydenlund, Trillegården og Kalmargade.

- Det kommer som et stort chok, og jeg synes, det er helt surrealistisk, at det kunne ske her, siger Christoffer Børling, der bor i et af områderne.

Årsagen er to voldsomme overfald i Aarhus inden for den seneste uge. Senest blev to unge mænd overfaldet med knive og slagvåben onsdag aften.

Læs også Politiet øger patruljering efter flere voldsomme overfald

Og selvom politiet er i områderne for blandt andet at skabe tryghed, så er nogle af naboerne lidt utrygge.

- Mine roomies var bekymrede, da jeg skulle tilbage til lejligheden fra træningscentret, siger studerende Karoline Andersen, og hendes ven supplerer:

- Det rammer os mig. Vores omsætning falder, siger Najib Nezam, der har en kiosk på Tage Hansens Gade.

Snak med betjentene

Politiets øgede indsats har to dele. Først og fremmest skal det være muligt for Hr. og Fru. Danmark at få en snak med betjentene og komme med tip, hvis de ved noget om uroen i området.

Folk har ingen grund til at være nervøse. Det er dem, der er utrygskabende, som skal være nervøse. Martin Frank Rasmussen, Vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi,

Derudover vil der også være flere betjente synligt til stede for at finde frem til gerningsmændene og dem, der er med til at skabe problemerne.

- Folk har ingen grund til at være nervøse, men det er klart, at det skaber utryghed, når der har været de her episoder. I de her områder har vi været tidligere og har fået god respons, siger vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi, Martin Frank Rasmussen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er dem, der er utrygskabende, som skal være nervøse. Der vil være mere politi i områderne, slår Martin Rasmussen fast.

01:00 VIDEO: Martin Frank Rasmussen sætter her flere ord på, hvad det er, som borgerne i de tre områder kommer til at opleve i den kommende tid. Luk video

Politiets mobile station vil bevæge sig fra område til område, alt efter hvor der er borgere at snakke med.

Den vil i de kommende dage cirkulere mellem Frydenlund, Trillegården og Kalmargade i eftermiddag- og aftentimerne i tidsrummet fra kl. 16-22

To unge stukket med kniv

Senest i går, onsdag, blev to personer overfaldet med slagvåben og knive for enden af Regenburgsgade ved Tage Hansens Gade i Aarhus.

Ifølge Østjyllands Politi har vidner forklaret, at der kom en bil kørende hen til stedet. Ud fra den hoppede to personer med en form for slagvåben i hænderne. De løb hen til en sort Ford Mondeo stationcar og begyndte at smadre vinduerne i bilen for derefter at overfalde de personer, der sad i den.

Har du set noget? Har du oplysninger i sagen, hører Østjyllands Politi meget gerne fra dig på telefonnummer 114.

Herefter løb de to gerningsmænd tilbage til deres bil og kørte fra stedet. Efterfølgende kørte den sorte Ford Mondeo også fra stedet, og de forurettede, en mand på 19 og en mand på 20 år, henvendte sig kort tid efter på skadestuen på Aarhus Universitetshospital. Her blev det konstateret, at de to var blevet stukket med en kniv i baller og ben. Ingen af knivstikkene var livstruende.

Ingen har de to mænd har ønsket at tale med politiet om sagen.

- Vi er lidt udfordret af, at ingen af dem har ønsket at bidrage til opklaringen af sagen, siger vicepolitiinspektør Lennart Glerup fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Skudt og stukket ned

Overfaldet onsdag skete blot få dage efter, at to unge mænd blev overfaldet ved Jens Baggesens Vej i Aarhus. Her blev den ene skudt i armen med et haglvåben, mens den anden blev stukket i nakken med en spids genstand fredag aften.

Læs også To personer ramt af skud og stukket ned

- Vi kan ikke udelukke, at de to episoder hænger sammen, og det er blandt andet det, vi er ved at undersøge lige nu, så det kan vi ikke sige noget entydigt om på nuværende tidspunkt, siger Lennart Glerup.

Billedet er taget foran Aarhus Universitetshospital i Skejby onsdag aften. Foto: Per Øxenholt

Han fortæller, at man som borger ikke skal være utryg, da det er politiets formodning, at disse personer bevidst er gået efter hinanden.

00:40 VIDEO: Lennart Glerup fortæller, at politiet ikke på nuværende tidspunkt arbejder ud fra teorien om, at der er tale om et bandeopgør. Luk video

- Det er ikke sådan, at vi har en formodning om, at det er en bandekonflikt, men måske er det to grupperinger, der har noget imod hinanden. Men lige nu efterforsker vi sagen for at finde ud af, hvad det her præcist går ud på, siger Lennart Glerup.

Læs også To såret efter kæmpe slagsmål i Aarhus