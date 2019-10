Politi efterlyser vidner efter skudepisode: - Der er tale om et internt opgør

Østjyllands Politi efterlyser lige nu vidner til en skudepisode, som fandt sted torsdag aften ved Langkærparken i Aarhus-forstaden Tilst.

Politiet er især interesserede i at få oplysninger om en bil, som blev set forlade området omkring klokken 20:37. Der er tale om en lys eller hvid stationcar, som muligvis er en Audi eller en Passat.

Anmeldelsen kom klokken 20:37 fra en person, som havde hørt skud blive affyret. Det fik Østjyllands Politi til at møde talstærkt op i Langkærparken.

Gerningsstedet blev undersøgt, og politiet sikrede spor på stedet, ligesom en række vidner blev afhørt.

Vores foreløbige efterforskning peger på, at der er tale om et internt opgør mellem to grupper af personer. Michael Kjeldgaard, politiinspektør, Østjyllands Politi

Østjyllands Politi opsøgte efterfølgende skadestuen, da anmeldelsen lød på, at en person var blevet ramt af skud.

Og ganske rigtig. Her mødte patruljen en 20-årig mand, som havde en skade i hånden, der formentlig stammer fra et projektil. Han var ikke kommet alvorligt til skade.

Internt opgør mellem to grupper

Den foreløbige efterforskning tyder på, at den 20-årige sad i en bil sammen med nogle venner, da der blev afgivet et eller flere skud mod bilen, så en rude gik i stykker, og den 20-årige kom til skade.

Efterfølgende kørte gerningsmændene fra stedet med høj hastighed i den bil, som politiet nu efterlyser.

- Vores foreløbige efterforskning peger på, at der er tale om et internt opgør mellem to grupper af personer. Nu skal vi have foretaget en række efterforskningsskridt for at finde ud af, hvem der står bag, og hvad motivet er, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard i en pressemeddelelse, som politiet har sendt ud.

Det er for tidligt at sige noget om, hvorvidt der er tale om et opgør i bandemiljøet, det er noget af det, vi blandt andet skal undersøge. Michael Kjeldgaard, politiinspektør, Østjyllands Politi

På nuværende tidspunkt kan politiinspektøren ikke kommer nærmere ind på, hvilke to typer grupper, der er tale om, eller hvad dette interne opgør handler om.

- Det er for tidligt at sige noget om, hvorvidt der er tale om et opgør i bandemiljøet, det er noget af det, vi blandt andet skal undersøge, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard.

Østjyllands Politi hører meget gerne fra vidner, som har set skudepisoden, har oplysninger om, hvem gerningsmændene kan være, eller har set den efterlyste bil.

Har du set denne bil? Politiet er interesserede i oplysninger om en bil, der blev set køre med høj hastighed fra Langkærparken omkring gerningstidspunktet. Det er tale om en: Stationcar

Den er lys eller hvid

Det er muligvis en Audi eller Passat

Oplysninger kan gives til politiet via tlf. 114.