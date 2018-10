Politi efterlyser 58-årige Alf - bekendte er bekymrede

Sydøstjyllands Politi efterlyser torsdag eftermiddag den 58-årige Alf Christiansen Trøster.

Manden bor i Ry, men er kørt hjemmefra på en elcykel.

- Man kan køre omkring 100 kilometer på et fuldt opladet batteri, så han kan være nået langt omkring, siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Jørn Lindhardt, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge vagtchefen har den 58-årige givet udtryk for, at han 'har det skidt'.

- Det er nogle bekendte, der er bekymrede for ham. De kender ham, og det er atypisk, at de ikke kan få kontakt til ham, siger vagtchef Jørn Lindhardt til TV2 ØSTJYLLAND.

Denne gang er det alvor

Alf har ikke før været forsvundet på samme måde, lyder det fra mandens bekendte.

- Det er flere gange før sket, at han har været væk i et stykke tid, men den her gang mener de, at det er alvorligt. Nu kan de ikke lide det, siger Jørn Lindhardt til TV2 ØSTJYLLAND.

Alf Christiansen Trøster er formentlig kørt fra hjemmet på sin elcykel onsdag eftermiddag.

Politiet vil meget gerne høre fra borgere, der mener at have oplysninger, der kan hjælpe politiet i sagen. Politiet kan kontaktes på 114.