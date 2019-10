Politi, brandvæsen og hospital simulerede voldsomt trafikuheld

Ambulancer, brandbiler og politi var i dag til stede ved Østjyllands Brandvæsens uddannelsescenter i Skejby.

Anledningen var en stor beredskabsøvelse.

00:31 VIDEO: Beredskab håndterer ulykken. Luk video

- Det er en samarbejdsøvelse, hvor politi, sundhedsvæsen og beredskab får mulighed for at træne sammen, samtidig med at de forskellige sektorer hver især opretter de backupcentre, som man ville gøre i sådan en situation, siger Søren Møller, indsatsleder ved Østjyllands Brandvæsen.

Den konkrete øvelsessituation var et trafikuheld, der involverede en bus, en lastbil og tre biler med mange tilskadekomne og fastklemte passagerer.

Foto: Øxenholt foto

Frivillige var blevet sminket og skulle forestille at være skadede, hvorefter de blev transporteret til Aarhus Universitetshospital.

- Så aktiverer vi hospitalets beredskab på akutafdeling, operationsstuer og intensivafdeling og opretter et pårørendecenter, siger Lars Elgård Pedersen, pressechef ved Aarhus Universitetshospital.

Meningen med øvelsen var blandt andet at træne, hvordan man agerer på et skadested. Foto: Øxenholt foto

Fuldskala-øvelser som denne bliver udført en gang om året, og derudover laver man en yderlige øvelse om året, der mere foregår på skrivebordsplan.

- Vi gør det, fordi det er situationer, som kræver noget andet end de daglige rutiner. Så har vi mulighed for at gøre nogle erfaringer og justere vores beredskab i samarbejde med politi og ambulancefolk, siger Lars Elgård Pedersen.