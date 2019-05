Politiet bekymret for Bo – er ikke set i fire dage

Østjyllands Politi har valgt at lave en offentlig efterlysning på en 51-årige mand fra Ørum Djurs.

Den efterlyste mand hedder Bo Overgaard, og han er ikke set siden torsdag den 16. maj.

- Sidst der var nogen, der besøgte ham, var for fire dage siden, og de eneste elektroniske spor vi kan finde på ham indtil videre, er fire dage gamle, siger vagtchefen ved Østjyllands Politi, Stig Heidemann, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vagtchefen oplyser, at den 51-årige mand af og til tager på nogle lange knallertture på sin sorte knallert af mærket PGO HOT, og at han formentlig er kørt afsted på knallerten, da den ikke er på bopælen.

- Han lægger altid en seddel, når han tager på sådan en tur, men det har han desværre ikke gjort denne gang, og det har fået pårørende til at råbe vagt i gevær, og så gør vi det jo selvfølgelig også. Vi er bekymrede for, hvad der kan være tilstødt ham, siger vagtchefen.

Den 52-årige mand kan have kørt i alle mulige retninger på sin knallert, og derfor har politiet ikke noget bestemt at gå efter.

Politiet arbejder lige nu på at få flere informationer på Bo Overgaard. Det er nemlig minimalt, hvad de ved.

- Vi kæmper en kamp uden lige for at få en beskrivelse på ham og et billede, som viser, hvordan han ser ud i dag. Vi er bekymret, og derfor efterlyser vi offentligt, selvom vi ikke har så mange informationer på ham, siger vagtchefen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis nogen har set Bo Overgaard eller en sort knallert af mærket PGO HOT med registreringsnummer CM4138, vil Østjyllands Politi gerne kontaktes på tlf. 114.

Politiet ved foreløbigt: At han er 51 år.



At han muligvis kører på en sort knallert af mærket PGO HOT med registreringsnummer CM4138.



At han bor i Ørum.



At han kan have kørt langt, da han indimellem kører lange ture på sin knallert.

Den 51-årige mand bor i Ørum på Djursland. Foto: Google Maps