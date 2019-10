Politi beklager udtalelse: - Du må aldrig køre over skinnerne, når bommene er nede

”Folk må gerne passere skinnerne med forsigtighed”

Sådan lød det fredag sidst på eftermiddagen fra Østjyllands Politi, da bilisten Marie ringede til dem, for at ytre sin bekymring om at massevis af bilister kørte zigzag over jernbaneoverkørslen i Mørke, selvom bommene var nede.

Dagen efter bekræftede vagtchefen ved Østjyllands Politi denne udmelding over for TV2 ØSTJYLLAND.

- Hvis det viser sig, at de her bomme er nede i lang tid, må man jo finde en anden løsning. Alting kan jo ikke gå i stå, fordi to letbanebomme er nede. I det her tilfælde ville det være i orden at passere overkørslen med ekstrem forsigtighed, sagde Peter Hunniche til TV2 ØSTJYLLAND.

Præciserer udmelding

Politiets råd om at passere overkørslen forsigtigt, selvom bommene var nede, har sidenhen mødt undren, og nu vil Østjyllands Politi præcisere denne udmelding.

- Udmeldingen er ret uheldig, for i færdselsloven, står der jo noget helt andet. Men der kan jo være en masse grunde til denne udmelding på dagen, men det strider imod loven, og derfor vil vi gerne præcisere denne udtalelse, siger Lars Bisgaard fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Når bommene er nede ved en overskæring, må man om ingen omstændigheder kører over. Det er lige meget, om bommene er nede i fem minutter eller i tre timer. Lars Bisgaard, Østjyllands Politi

Hvis bommene er nede i lang tid, må man først passere, når politiet, hjemmeværnet eller en fra jernbanemyndigheden kommer og dirigerer færdslen.

- Når bommene er nede ved en overskæring, må man om ingen omstændigheder kører over. Det er lige meget, om bommene er nede i fem minutter eller i tre timer, siger Lars Bisgaard.

Hvis man overtræder færdselsloven og alligevel kører over skinnerne, kan man blive frakendt førerretten.

"En mærkelig besked"

Marie var på vej fra Randers mod Rønde fredag eftermiddag, da hun ligesom mange andre bilister måtte stoppe ved letbaneoverkørslen i Mørke.

Her var bommene nede – også selvom der ikke var noget tog i sigte. Ifølge direktøren for Letbanen kan bommene have været nede i en time, og det fik flere af bilisterne til at krydse letbaneoverkørslen, mens bommene var nede.

- Allerede da jeg kommer hen til bommene, var der mange, der begyndte at vende om og køre imod kørselsretningen for at komme væk eller køre ind over skinnerne, sagde Marie, der ikke ønsker at træde frem med efternavn, til TV2 ØSTJYLLAND lørdag.

Marie havde ikke hørt noget om fejlen i bommene i trafikradioen, og hun ringede derfor til Vejdirektoratet, der ifølge Marie henviste hende til Banedanmark. Marie fortæller at Banedanmark kunne oplyse hende om, at der var et tog på vej for at ordne bommene. Dernæst ringede Marie til Østjyllands Politi:

- Jeg tænkte, at det her godt kunne gå galt. Så jeg ringede til politiet for at få dem ud, så de kunne kontrollere og regulere, at folk ikke gjorde de her dumme ting som at vende om og køre imod kørselsretningen eller køre over, mens bommene var nede, sagde Marie.

Læs også Bilister mangler respekt for toget – det oplevede Frederik

Beskeden fra Østjyllands Politi lød ifølge Marie, at folk måtte passere med forsigtighed, og at de ikke havde tænkt sig at komme ud og regulere.

- Det synes jeg, var en mærkelig besked. Jeg kunne ikke selv finde på at køre over, men det lød nærmest som om, at man fik deres accept. Sådan opfattede jeg det i hvert fald, fortæller Marie.

Lidt efter hun havde lagt på med politiet, gik bommene op.

Tog i vejen

Ifølge direktøren for Aarhus Letbane kan bommene have været nede i op mod en time på grund af driftsforstyrrelser. De arbejder lige nu med en teori, om at der holdt et tog i vejen.

Læs også Nye tal bekymrer: Passagererne dropper fortsat Letbanen

Der er dog indtil videre ikke noget, der tyder på, at der er noget i vejen med overkørslen, da alt virkede, som det skulle senere på dagen.

Til spørgsmålet om, hvad de gjorde for at informere bilisterne om driftsforstyrrelsen, siger han, at de informerede Vejdirektoratet, og derefter er det deres ansvar at informere bilisterne, så de kan køre en omvej.

Letbanetogene kan køre mellem 80 og 100 km/t og vejer omkring 50 tons. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix