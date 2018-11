Politiet: Banden LTF er fortid i Aarhus

I foråret 2017 forsøgte den københavnske bande Loyal to Familia (LTF) at etablere sig i Aarhus.

Det førte til skyderier, bevidste påkørsler, masseslagsmål og visitationszoner og en række voldelige sammenstød mellem LTF og og en lokal gruppering i det vestlige Aarhus

I sommeren 2018 var bandekonflikten i Aarhus Vest så omfattende, at Østjyllands Politi måtte have hjælp fra andre politikredse.

Læs også Bande fra Nørrebro vil have magten i Aarhus

00:37 VIDEO: Konflikten i Aarhus begyndte i slutningen af maj 2017, hvor den københavnske bande Loyal to Familia (LTF) angiveligt forsøgte at etablere sig i byen. Det har siden ført til konflikter med lokale grupperinger. Luk video

Borgmester: God nyhed

I løbet af den tid som bandekonflikten har varet, er en række bandemedlemmer blevet anholdt og fængslet.

- Vi vil ikke have bandegrupperinger, der slås og skyder i gaderne og skaber utryghed hos befolkningen. Derfor satte vi også massivt ind for at få bragt bandekonflikten til ophør, og det lykkedes takket være et tæt og godt samarbejde med Aarhus Kommune, på tværs af myndigheder og med stor hjælp og opbakning fra lokalbefolkningen, siger politidirektør i Østjyllands Politi, Helle Kyndesen, i en pressemeddelelse.

Læs også Minister om bandekrig: - De er jo fuldstændig bindegale

Ifølge Østjyllands Politi har politiets tryk på banderne ført til, at LTF ikke længere har en afdeling i Aarhus.

- Det er en glædelig nyhed, at LTF ikke længere har aktiviteter i Aarhus. Det betyder ikke, at der ikke er grupper af mennesker i vores by, som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, siger borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Det skulle gerne skabe mere tryghed i de områder, der har været berørt af bandekonflikten.

Læs også Aarhus har fået en ny dreng i bandeklassen

Loyal to Familia kommer oprindeligt fra Nørrebro i København.

Hvem er Loyal to Familia * Loyal To Familia blev dannet i 2012 i København som en udløber af den tidligere Blågårds Plads-banden. * Bandens logo er et dødningehoved og to pistoler. * Loyal To Familia spillede sidste sommer en stor rolle i bandekonflikten i København. Det resulterede i adskillige skudepisoder forskellige steder i hovedstadsområdet. * Gruppen lå ifølge politiet sidste sommer i konflikt med flere grupperinger fra blandt andet Mjølnerparken og Nordvestkvarteret. * Banden består primært af indvandrere og efterkommer af indvandrere, men der er også etniske danskere i gruppen. Den har afdelinger flere steder i landet. * Sidste år forsøgte LTF ligeledes at få fodfæste i Aarhus. Det kom til en voldsom konflikt i den vestlige del af byen og betød blandt andet, at politiet indførte en visitationszone i byens vestlige udkant. * Også i Malmø og Helsingborg i Sverige har LTF forsøgt at etablere sig. * Adskillige LTF-medlemmer afsoner i disse år fængselsstraffe eller sidder varetægtsfængslet for personfarlig kriminalitet. * Lederen er den pakistanskfødte Shuaib Khan. Han blev i november udvist af Danmark i seks år i en dom afsagt ved Højesteret. Han er tidligere blevet idømt fængsel i otte år for dødsvold. * I 2013 forklarede han, at "vi er et broderskab". * Loyal To Familia blev forbudt i september, da Københavns Politi med tilladelse fra Rigsadvokaten nedlagde et midlertidigt forbud mod banden. * Det er dermed ulovligt at bære eller anvende bandens kendetegn i offentligheden, indtil retten har besluttet, om banden kan opløses endeligt. Kilder: Jyllands-Posten, Ekstra Bladet, Politiken, Ritzau.



Opdateres...