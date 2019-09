Politi anholder teenager i grim sag om knivstikkeri ved købmandsskole

En 16-årig dreng fra Lystrup er onsdag blevet fængslet for medvirken til kvalificeret vold i en sag om et knivoverfald på Aarhus Købmandsskole den 26. august.

Her blev en 17-årig elev på handelsskolen overfaldet af fem maskerede mænd, der var bevæbnede med kniv og peberspray.

Den 17-årige dreng, der netop var startet i 1.G, blev stukket ned i rygeområdet foran skolen og søgte efterfølgende hjælp inde i gymnasiets kantine.

Rektor: Meget uhyggeligt

I første omgang blev fire unge anholdt i sagen, men onsdag er endnu en dreng altså blevet sigtet i sagen.

Kort efter knivoverfaldet på den 17-årige elev blev hele skolen kaldt til kantinen, hvor rektor fortalte om episoden. Her blev der især lagt vægt på, at eleverne ikke skulle føle sig utrygge.

En video, som TV2 ØSTJYLLAND er kommet i besiddelse af, viser rektor Michael Jensen tale til eleverne i kantinen.

- Det er meget voldsomt og meget uhyggeligt, og vi håber aldrig, at vi skal opleve det igen. Politiet siger, at det er et internt opgør. I skal ikke være utrygge. Vi oplever ikke, at elever bare bliver tilfældigt overfaldet herude, sagde rektoren blandt andet.

Den 16-årige, der nu er sigtet for medvirken til kvalificeret vold, blev varetægtsfængslet frem til på mandag, hvor de øvrige fire varetægtsfængslede i sagen også har frist.

Den 16-årige kærede kendelsen til landsretten.