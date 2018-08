Pokalfodbold: AGF til grænsen - Randers FC til Fyn

Superligaklubberne AGF og Randers FC burde begge have gode chancer for at gå videre i pokalturneringen i fodbold.

Fredag middag blev der trukket lod til 2. runde, hvor de to østjyske klubber træder ind i turneringen.

AGF skal en tur til grænselandet, hvor aarhusianerne møder Tønders lokale fodboldstolthed, FC Sydvest.

Sønderjyderne spiller til daglig i 2. division - altså to rækker under AGF.

Det er endnu ikke lykkedes Tønder-klubben at få point på kontoen i de to første kampe i den nye sæson.

Randers skal til Fyn

Randers FC's spillerbus skal en tur over Lillebæltsbroen, når kronjyderne spiller deres første kamp i pokalturneringen.

Randers møder danmarksserieklubben Næsby, som spiller deres hjemmekampe i en forstad til Odense.

Næsby har indledt den nye sæson i Danmarksserien med én sejr og ét nederlag.

Lokalopgør i Aarhus

Mens AGF og Randers skal på lidt længere udflugter, behøver Silkeborg IF blot at tage den forholdsvis korte tur til det vestlige Aarhus, når de træder ind i pokalturneringen.

Spillertruppen og den nye træner, Michael Hansen, møder Brabrand fra 2. division på udebane.

Kampene i pokalturneringens 2. runde skal som udgangspunkt spilles 4.-6. september, men kan blive flyttet af hensyn til tv og landsholdsudtagelser.

Superligaklubben AC Horsens træder først ind i turneringen i næste runde.