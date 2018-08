Podcast: Johnny Thomsen og den lurende pølsevogn

Han havde egentlig tilmeldt sig et studie på universitetet. Fra 1. september skulle han starte på uddannelsen til

- Jeg havde søgt ind, og det fortæller jo egentlig også meget godt om min situation i de måneder der, at jeg kom så langt som til at søge ind på en uddannelse, fortæller Johnny Thomsen i en podcast med Skipperligaen.

Som tak for de 200 kampe fik Johnny Thomsen denne nål af sportschef Søren Pedersen. Johnny Thomsen er den fjerde, der modtager den nål, efter Mads Fenger, Alexander Fischer og Søren Pedersen selv.

Han henviser til de måneder i foråret 2018, hvor han var skadet, hvor den unge Tobias Damsgaard leverede gode præstationer på højrebacken og hvor den aldrende eks-FCK'ers kontrakt med Randers FC stod til at løbe ud efter sæsonen.

36-årige Johnny Thomsen kom dog stærkt tilbage og fik fuld tid i fire af sæsonens sidste fem kampe, og har ligeledes fået fuld tid i samtlige kampe indtil videre i denne sæson.

I den seneste - søndagens derby mod AGF - rundede Johnny Thomsen så 200 kampe i den lyseblå trøje.

På en rejse til Island med holdkammeraterne fik Johnny Thomsen tatoveret en islandsk hest. Hør forklaringen bag tatoveringen i Skipperligaens seneste podcast.

Sagaen om pølsevognen

Han har dog stadig ikke scoret et eneste mål for Randers FC, og hvis det ikke kommer, så har han et hængeparti med holdkammeraterne.

- Hvis jeg ikke scorer et mål, så har jeg lovet at køre en pølsevogn ind til truppen. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man kan spille så mange kampe, uden at man kan ramme den forkert på et tidspunkt, så den går i mål, lyder det med et smil fra den

