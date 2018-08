Podcast: Derby-optakt med RFC- og AGF-pensionisterne

Mads Agesen og Steffen Rasmussen har til sammen spillet 469 Superligakampe. Det bliver ikke til flere, eftersom de begge parkerede fodboldstøvlerne på hylden, da sidste gik på hæld.

I Skipperligaens seneste podcast har Kasper Skipper snakket med de to om livet efter fodbolden. Hvordan er det, at man ikke længere oplever suset på banen, og at man nu skal passe et helt almindeligt arbejde fra 8-16.

Men der bliver selvfølgelig også snakket bold!

De to erfarne herrer fik også vendt søndagens derby og synet på deres klubber, nu hvor de er trådt ud på den anden side.

Hele podcasten kan høres i din foretrukne podcast-app til iPhone og Android, på Stitcher, iTunes og lige herunder på Soundcloud: