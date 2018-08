Politi færdig med undersøgelser: Dødsbrand på plejehjem opstod i sofa

Politiets teknikere er nu færdige med undersøgelserne af den brand, der opstod på et plejehjem i Allingåbro i fredags.

Branden har kostet tre ældre kvinder på henholdsvis 91, 93 og 95 år livet. Politiets undersøgelser viser, at branden opstod i en sofa. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Sofaen stod i en lejlighed tilhørende den 93-årige afdøde kvinde. Kvinden var dog ikke på sofaen, da branden opstod, så politiet efterforsker fortsat, hvordan den kan være opstået. Man mener, at gennemtrækket i lejligheden er årsagen til, at branden spredte sig hurtigt til yderligere tre boliger i fløjen.

Det er ikke lykkedes politiet at fastslå præcist, hvordan branden er opstået.

- Vi har kigget sporene efter på stedet, men vi har ikke kunne fastslå præcist, hvordan branden er opstået, siger kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi Jeanette Løv Rasmussen.

- Der er ikke fund på stedet, som entydigt peger i en retning af en præcis brandårsag.

Tre personer mistede livet i brand

Den 93-årige kvinde og en 91-årig kvinde mistede livet under branden. De opholdt sig på deres værelser, da branden brød ud.

En 95-årig kvinde kom alvorligt til skade ved branden, og søndag meddelte politiet, at også hun havde mistet livet.

To kvinder på 87 og 89 år blev bragt til skadestuen med røgforgiftning.

Alt sættes ind

Søs Fuglsang, Sundheds- og omsorgschef i Norddjurs Kommune, fortæller, at den ene overlevende kvindelige beboer efter omstændighederne har det godt. Hun forventes at blive udskrevet fra sygehuset snarligt, men det er endnu uvist, om det er forsvarligt nok, at kvinden kan blive indlogeret på samme plejehjem i den del af bygningen, der ikke er berørt af branden, eller om hun skal flyttes hen til en midlertidig bolig et andet sted.

De fem andre uberørte beboere er midlertidigt flyttet fra plejehjemmet, mens politiet efterforsker stedet. Politiet og Brandvæsenet har løbende kontakt med Norddjurs Kommune, som undersøger alle muligheder for, hvordan man kan oplyse beboerne yderligere om brandsikkerhed.

Vi er dog befriede over at høre, at der ikke er en gerningsmand bag den tragiske hændelse. Søs Fuglsang, Sundheds- og omsorgschef i Norddjurs Kommune

- Det er jo en katastrofal hændelse, og vi vender hver en sten for at finde ud af, om der er et sted, vi kan sætte ind. Vi samarbejder løbende med Brand og Redning og taler med beboerne om rygepolitikken, brandbare materialer, elinstallationer, brandalarmer og så videre, siger Søs Fuglsang.

Berørte, pårørende og personalet på plejehjemmet er blevet tilbudt gratis krisepsykologhjælp, som er blevet brugt og stadig bliver brugt. Det vil blive tilbudt, indtil der ikke er behov for det mere.

- Vi er dog befriede over at høre, at der ikke står en gerningsmand bag den tragiske hændelse. Det kan politiet bekræfte, og det er rart for både de pårørende og os at vide, siger Søs Fuglsang.