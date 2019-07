Plejehjemsbeboer: - Jeg kan hverken se fjernsyn eller låse min dør

- Det er en tarvelig indflytning, jeg har fået. For at sige det rent ud.

Sådan lyder det fra 78-årige Vita Nørgaard, der ikke har mange rosende ord om den hektiske flytning, hun netop har forstået.

Hun er en af de tolv plejehjemsbeboere, der er blevet flyttet fra plejecenteret Ringparken i Ryomgård, der nu er lukket.

I stedet er de blevet flyttet til nye boliger Lillerupparken.

Selvom en splinterny lejlighed med stort badeværelse og lyse fællesrum kan lyde fristende. Så har flere af plejehjemsbeboerne været kede af flytningen.

Der er ingenting, der fungerer. Jeg kan ikke se fjernsyn, jeg kan ikke låse min dør. Det er på ingen måde, som jeg havde regnet med. Vita Nørgaard, plejehjemsbeboer.

- Jeg vil hellere tilbage til Ryomgård, og det ved jeg også, at der er flere af de andre, der gerne vil, siger Vita Nørgaard.

Udover at skulle flytte fra vante rammer, så er de også godt trætte af, at deres lejligheder endnu ikke er færdige.

- Der er ingenting, der fungerer. Jeg kan ikke se fjernsyn, jeg kan ikke låse min dør. Det er på ingen måde, som jeg havde regnet med, siger Vita Nørgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Vita Nørgaard understreger, at der ikke er nogen kritik af personalet på plejehjemmet.

Flere henvendelser fra pårørende

Forholdene har fået flere pårørende til at henvende sig til Syddjurs Kommune.

Min mor sad og græd, fordi hun ikke ville bo her. Jørgen Falk, pårørende til plejehjemsbeboer.

Jørgen Falk har som pårørende til sin 92-årige mor Maja Falk, oplevet, at hele flytningen har været kaotisk.

- Min mor sad og græd, fordi hun ikke ville bo her. De er jo slet ikke klar til, at beboerne kommer, der er et stor kaos, siger Jørgen Falk.

Kritikken fik torsdag udvalgsformand i Syddjurs Kommune, Jan Fischer, til at lægge vejen forbi de nye plejeboliger.

- De problemer, vi er løbet ind i, dem beklager vi dybt. Det er ikke alt, vi kan være klar til at hjælpe. Men vi gjorde det med det samme, at vi fik flere folk på, så vi kunne tage os af situationen, siger Jan Fischer, der er udvalgsformand for sundhed, ældre og socialudvalget i Syddjurs Kommune.

Mærkelig fornemmelse

Tilbage i den nye bolig sidder Vita Nørgaard med en mærkelig fornemmelse i kroppen.

Hun håber på, at hun til sidst kan finde ro på det nye plejehjem.

- Jeg synes ikke, at der er tænkt på mine behov. Jeg håber, at det bliver bedre at bo her, siger Vita Nørgaard.

