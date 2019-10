To plejehjem lukker, et nyt bliver bygget og skatten stiger

Det har længe været kendt, at Randers Kommune stod overfor en række besparelser i forbindelse med det nye budget, altså hvad der svarer til en kommunes finanslov.

Læs også Million-besparelser i Randers: Halvdelen kan ramme de ældre

Sent tirsdag aften indgik Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti så en budgetaftale, som blandt andet betyder lukning af to af kommunens plejehjem i Kristrup og Dronningborg.

00:52 VIDEO: Beboerne på Kristrupcentret vil alle få tilbudt en plads på det nye center i Dronningborg. Luk video

- Jeg sad i en bybus, da jeg fik det at vide og tænkte, at det var fandens. Det er synd for vores beboere, og lige nu er de meget påvirkede af, at det er os, der skal lukke, siger Jette Laursen, social- og sundhedsassistent på Kristrupcentret, til TV2 ØSTJYLLAND.

Torben Hansen (S), borgmester i Randers Kommune, siger, at alle beboerne på Kristrupcentret vil få tilbudt en plads på et nyt center i Dronningborg.

- Vi har været nødt til at samle plejehjemmene i Kristrup og Dronningborg, siger Torben Hansen til TV2 ØSTJYLLAND og pointerer, at plejehjem i Spentrup og Fårup er blevet skånet.

Læs også Stort sparekatalog skaber frygt: - Det er vores hjem

Dronningborg fylder meget

Situationen i Dronningborg er lidt speciel.

Selvom man nedlægger det nuværende plejehjem, så bygger man et helt nyt plejehjem ved siden af en ny daginstitution, som man allerede havde planlagt.

Derudover havde det lokale idrætsliv frygtet, at den skrantende økonomi bag byggeriet af Randers' nye Hal 4 ville ramme kommunens øvrige idrætsfaciliteter. Men så galt kom det altså ikke til at gå.

Der er nemlig afsat 19 mio. kr. til en ny idrætshal i bydelen, og alle de tre nye bygninger skal ligge op ad hinanden.

Læs også Nedslidt hal kan blive presset af dyr multihal

01:17 VIDEO: Aktører i Dronningborg reagerer på aftalen. Luk video

- Det er fantastisk, at man har prioriteret Dronningborghallen, men vi havde nok håbet på et lidt højere beløb. Vores nuværende hal er 3000 kvm, men ifølge vores beregninger kan vi kun bygge 1700-1800 kvm med de her penge. Men det er enormt spændende, at hallen, plejehjemmet og daginstitutionen skal ligge sammen, siger Torben Kjeldsen, forretningsfører i Randers Gymnastiske Forening, til TV2 ØSTJYLLAND.

Skatten stiger

For at mindske yderligere besparelser og for at finansiere de nye projekter har politikerne besluttet at hæve indkomstskatten i Randers Kommune med 0,2 procentpoint.

Læs også Multihal i økonomisk modvind - Kan ramme breddeidrætten

- Skattestigningen er nødvendig for at bevare vores kernevelfærd. Vi finansierer et nyt plejecenter, sikrer en ny start for familieområdet, investerer i udsatte unge, i en ny idrætshal i Dronningborg og halverer besparelsen på specialskoleområdet, og vi undlader at spare på folkeskolerne, siger Torben Hansen (S), borgmester i Randers Kommune, i en pressemeddelse.

Byrådets næststørste parti, Venstre, forlod tirsdag eftermiddag forhandlingerne om budgettet, blandt andet på grund af den beslutning.

- Budgetforliget er en mærkværdig størrelse. Nu kan kassedamen, førtidspensionisten og kontanthjælpsmodtageren se frem til massive skattestigninger, og det er mærkværdigt, at de, der tjener allermindst i kommunen, skal være med til at betale gildet, siger Christian Brøns (V), 1. viceborgmester i Randers Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

02:41 VIDEO: Borgmester Torben Hansen (S) fortæller, hvad der skal ske med de ældre. Luk video

Venstre så gerne, at børneområdet var blevet tilført flere penge.

På spørgsmålet om, hvordan det skulle finansieres, siger Christian Brøns, at man kunne spare på de forsikrede ledige, og at han hellere havde set en generel besparelse i hele kommunen.

I Venstre er man dog tilfreds med, at dækningsafgiften på forretningsejendomme sænkes med 0,5 promille.

Velfærdslisten, Beboerlisten og Enhedslisten står også uden for aftalen.

I alt 12 ud af byrådets 31 medlemmer står uden for aftalen. Blandt andet Velfærdslistens ene mandat Kasper Fuhr Christensen. Venstre (9), Beboerlisten (1) og Enhedslisten (1) udgør resten.

- Det er et uretfærdigt forlig, der er indgået. Det er ærgerligt, at man på den ene side sætter skatten op for nogle af dem, der har mindst, og på den anden side sætter skatten ned for erhvervslivet, samtidig med at man lukker to plejehjem og rundbarberer specialområdet, siger Kasper Fuhr Christensen, byrådsmedlem i Randers Kommune for Velfærdslisten, til TV2 ØSTJYLLAND.

Specialskoler skal spare

Oprindeligt var der lagt op til besparelser på 38 mio. kr. på specialskoleområdet over de næste fire år.

De besparelser er blevet halveret til 19 mio. kr.

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere fortalt om forældre i Randers, der frygter besparelser på netop dette område.

Læs også Bettina frygter for sin datters fremtid: Kommune vil spare på de svageste børn

Andre udvalgte tiltag i budgetaftalen Aldershvile Plejehjem i Havndal justeres til 8 ældreboliger med kald Nyt sundhedscenter i Havndal (500.000 kr.) Investeringer i Kulturhuset (10 mio. kr.) MyWay - et tilbud til unge, der mistrives (2,6 mio kr.) Kraftcenter for Autisme (1,3 mio kr. om året) 5 mio. kr. til Plan og Byg, der behandler lokalplaner og byggesager i kommunen Styrkelse af midtbyen (4 mio. kr.) 1,7 mio. kr. om året til Business Randers - interesseorganisation for byens erhvervsliv 150.000 kr. om året til Striben Street Race Skoler og kommunale institutioner skal flage med Dannebrog på nationale flagdage Det bliver muligt at fravælge rituelt produceret mad i institutioner

Du kan læse hele budgetaftalen her.