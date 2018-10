Plejecenter i Silkeborg gør alt for at forebygge brand: Mobile sprinklere til rygere

Knud Erik Jensen er 76 år og har røget siden han var syv. Han sidder i dag i kørestol og er beboer på Funder Plejecenter i Silkeborg. Her ryger han fortsat omkring 20 smøger om dagen.

Efter den seneste tids brande på plejecentre som følge af rygning blandt de ældre, kunne det måske vække bekymring.

Men på Funder Plejecenter gør man en tand ekstra for brandsikkerheden.

Således er der i Knud Erik Jensens lejlighed både sprinklere i loftet og en såkaldt mobil sprinkler ved siden af den stol, hvor han ofte sidder og ryger.

Det mobile anlæg er en stor hvid vandtank med omkring 100 liter vand i og et termometer, der sætter sprøjtemekanismen i gang, hvis den måler 56 grader.

Den mobile sprinkler er en vandtank ved siden af Knud Erik Jensens stol i stuen, hvor han ofte sidder og ryger.

Vurderer risiko

- Ved rygere som kan risikere at tænde ild i ting har vi fået installeret mobile sprinklere, fortæller Karen Flensted Lang, der er Lokalleder på Funder Plejecenter.

- Vi har også sprinkleranlæg i loftet herinde, men de mobile sprinklere er hurtigere. De virker med det samme, så det rammer personen, der hvor han sidder og ryger.

Ligesom mange andre plejecentre bruger man i Funder også rygeforklæder og brandhæmmende sengetøj til de ældre og forsøger at lave aftaler med dem om ikke at ryge om natten.

- Vi går meget op i det, men sikre sig hundrede procent kan man nok aldrig gøre, siger Karen Flensted Lang.

- De brande, der har været på plejecentre, får os selvfølgelig til at tænke over, om vi er sikre nok alle vegne. Vi er dog så sikre, som vi synes, vi kan blive, lyder det.

Må ikke bestemme

En anden rygende beboer er Ellen Svolgaard, som har røget siden hun var 13-14 år. Hun er glad for at kunne ryge indendørs i sin lejlighed på plejecentret.

- Jeg føler mig hundrede procent sikker. Det eneste yderligere plejecentret ville kunne gøre for brandsikkerheden, ville være at forbyde os at ryge, men det tror jeg ikke Karen (lederen af plejecentret, red.) nænner, siger Ellen Svolgaard.

- Borgeren skal have lov at leve sit liv videre herinde, som de har levet det herhjemme, siger plejecenterleder Karen Flensted Lang.

- Vi skal ikke være formynderiske og bestemme, hvad folk må og ikke må, så længe det ikke går ud over andres sikkerhed.