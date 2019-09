Plejecenter er igen lukningstruet: - Vores hverdag vil vælte omkuld

Plejecentre i Randers risikerer igen lukning, fordi kommunen skal spare penge på ældreområdet.

Denne gang er det ét plejecenter, der står til at skulle lukke, og fem plejehjem er i spil.

Derfor bliver der mandag aften afholdt borgermøde for Dronningborg Plejecenters beboere og pårørende – og så selvfølgelig kommunens politikere.

For det kan få store konsekvenser for beboere og pårørende, hvis kommunen ender med at lukke et plejehjem.

- Vores hverdag ville blive totalt væltet omkuld, og det tror jeg også, at den ville for andre, siger Inger Jacobsen.

Disse plejehjem er i spil til at lukke Plejehjemmet Aldershvile Faarup Ældrecenter Spentrup Ældrecenter Dronningborg Ældrecenter Kristrup Centret

Hendes mand er beboere på Dronningborg Plejecenter, og Inger Jacobsen kommer hver dag på besøg.

- Det er den måde vi har at leve sammen på nu, siger hun.

Men det vil altså ikke være nemt i fremtiden, hvis han skal flytte til et andet plejehjem. Det vil nemlig gøre Inger Jacobsen afhængig af bus, hvor hun nu kan gå hen for at besøge sin mand.

- Jeg ville ikke kunne besøge ham hver dag, og han har det ikke godt alene, siger Inger Jacobsen.

Mandag blev der afholdt borgermøde på Dronningborg Plejecenter.

Vi skal ikke køre det op

70 bekymrede borgere dukkede op til borgermødet, for at høre mere om, hvad de kan gøre for at forhindre lukningen.

Vores hverdag ville blive totalt væltet omkuld, og det tror jeg også, at den ville for andre Inger Jacobsen, Randers.

Gruppeformand Liselotte Frier Pedersen (S) kan godt forstå beboere og pårørendes bekymring.

- Vi hører borgerne, og der er ikke truffet en beslutning endnu. Men ved, at vi hele tiden taler det op, kan vi gøre situationen værre end den egentligt er, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun påpeger dog samtidig, at hun heller ikke ønsker at tale det ned. Om det hele ender med, at Inger Jacobsens mand skal flytte på et andet plejecenter, kan Liselotte Frier Pedersen dog ikke sige noget om endnu.

01:18 VIDEO: Se hele indslaget med Liselotte Frier Pedersen her. Luk video

- Vi kan ikke sige noget endnu. Vi kender heller ikke helt økonomien. Men fakta er, at vi lige nu har for mange pladser på byens plejehjem, og at vi senere kommer til at mangle pladser, fordi der kommer flere og flere ældre, siger Liselotte Frier Pedersen (S).

Det er et overgreb

Byrådsmedlem Kasper Fuhr Christesen fra Velfærdslisten kalder det et overgreb på de ældre, hvis man ender med at lukke et af de fem plejecentre.

Han er bagmanden bag aftenens borgermøde, og formålet med mødet er ganske enkelt at stoppe planerne om lukning af plejecentrene.

- Jeg synes ikke, det ville være rimeligt, hvis de ældre skal betale prisen for, at Randers Kommune står i nogle økonomiske problemer, fordi man har valgt at bruge rigtig mange penge på prestigeprojekter som for eksempel ’Hal 4’ og ’Byen til Vandet’, siger Kasper Fuhr Christensen.

Han mener, at kommunen skylder de ældre at lade plejecentrene stå, som de er i dag.

- Vi skal sikre, at de ældre, som har kæmpet for at opbygge det samfund, vi har i dag, får en værdi alderdom, siger han.

Ikke en ny historie

01:27 VIDEO: Det er ikke første gang, at borgerne står sammen for at stoppe politikerne i at lukke plejehjem i Randers Kommune. Luk video

Vi skal ikke længere tilbage end til sidste år, hvor historien var præcis den samme. Politikerne varslede besparelser og forslog, at to plejecentre i Randers skulle lukke.

Dengang var borgerne heller ikke enige med politikerne. Borgene i Dronninglund og Havndal indsamlede over to tusinde underskrifter til sammen.

Og det gav pote. De to plejehjem gik fra at være lukningen nær til at overleve.

Men nu er den altså gal igen, og der skal spares omkring 25 millioner kroner på omsorgsområdet i Randers Kommune.

Kommunen ville kunne hente en gennemsnitlig besparelse på 6,7 millioner kroner, ved at lukke et af plejehjemmene.

Også på de fire andre plejehjem vil der blive holdt borgermøder i den nærmeste fremtid.

Den endelige afgørelse vil falde sidst i oktober.