Plastaffald hober sig op: - Det er helt horribelt

Kun én virksomhed i Danmark kan rense plast, der har været brugt til fødevarer. Den ligger i Langå. Her hober plastikaffald sig op.

I Randers Kommune har man plastaffald stående, som er fem år gammelt. Affald som venter på at blive renset, før det kan genanvendes.

- Jeg gætter på, at vi har omkring 700 ton i alt, siger Jørgen Niemann, der er sektionsleder.

I øjeblikket står otte kommuner i kø for at få renset deres plastaffald hos Dansk Affaldsminimering i Langå. Ordrebogen er fyldt, og plastaffaldet hober sig også op her.

Derfor bliver noget af det brændt af.

- Det har den konsekvens, at vi ødelægger miljøet. Vi producerer alt for meget CO2, siger Christian Bille, der er driftsleder hos Dansk Affaldsminimering.

På genbrugspladsen i Randers er man trist over at høre, at noget plastaffald ender på forbrændingen.

Trister miner på genbrugspladsen

At genbrugsplasten ender på forbrændingen, vækker triste miner hos dem, der var på genbrugspladsen i Randers.

- Det er en skam at se, at gode ressourcer, vi kunne udnytte meget bedre, bliver bare lagt til side. Selvfølgelig koster det penge at komme i gang. Men i sidste ende er det jo vores egen natur, siger Casper Theisel, der var på genbrugspladsen.

- Det er helt horribelt, når man bruger så meget tid på at lave kampagner og oplysninger om at sortere sit affald, og så bliver det ikke arbejdet videre med. Det er grotesk, og det giver ingen mening, siger Susanne Drost.

Næstformand i teknik- og miljøudvalget, Iben Sønderup (S), vil gerne bede om at få en status til næste byrådsmøde.

Næstformand i miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune er nervøs for, at nogle synes, det bliver meningsløst at sortere affald.

- Det er rigtig vigtigt, at vi sorterer vores affald. Vi har jo en fantastisk sorteringsanlæg her i kommunen, som netop gør, at vi kan genanvende noget af det, og at vi kan sælge alle aluminiumsdåserne, dem kan vi presse sammen og sælge, og så kan genanvendes til at lave nye dåser af, siger Iben Sønderup (S), og fortsætter:

- Det er da noget, vi vil tage op efter sommerferien i miljø- og teknikudvalget. Der vil vi da bede om at få en status på det her, og spørge ind til, hvad kan vi gøre for at fremme håndteringen af plastaffald.