Plante-banko hitter: - Planter er et nyt møbel hos mange

De fleste af os kender banko. Spillet, hvor man kan vinde alt lige fra køleskabe til kød fra den lokale slagter.

Men hos Plukk i Aarhus er det nogle helt andre præmier, der står på spil, når de afholder banko. Her kan man nemlig vinde forskellige slags planter ved det månedlige arrangement - plante-banko.

- Planter er in, og det, tror vi, er kommet for at blive, siger Sacha Bechtle, der er arrangør og medejer af Plantecaféen Plukk.

- De er blevet et nyt møbel hos mange, og man invisterer flere penge i større planter, siger hun.

Plante-banko spilles på samme måde, som det klassiske banko, vi kender. Forskellen er bare, at præmierne her er planter.

Udsolgt på én dag

Det er plantecaféen og Insitut for (X), der står bag arrangementet, som hver måned bliver udsolgt på blot én dag.

Og nogle af søndagens fremmødte er familien Lorentzen.

- De er pæne at have stående derhjemme. Jeg kan godt lide at gå og passe dem - det er hyggeligt, siger Maja Lorentzen.

- Altså mine kæreste siger, jeg er en crazy plant-lady. Men det ved jeg nu ikke, om jeg er, siger hun grinende og fortæller, at hun og familien regner med at trække nogle gevinster med hjem.

Samler folk i alle aldre

Også de andre i familien Lorentzen synes, at arrangementet er et hit.

- Det er super hyggeligt at lave noget andet sammen end bare det sædvanlige. At få nogle oplevelser sammen, siger Anette Lorentzen fra Skanderborg, der selv vandt en grøn hænge-plante.

En af arrangørerne bag, Sacha Bechtle, har et bud på, hvorfor arrangementet er så populært.

- Folk har brug for aktiviteter uden for hjemmet. Og det er en rigtig god aktivitet, hvor alle kan være med - barn som gammel, siger hun.

