Planen er klar: Sådan kommer letbanen til at køre

Den har været længe ventet, og nu tyder det på, at det er lige oppeover.

Tirsdag kunne TV2 ØSTJYLLAND fortælle, at Letbanen forventes at køre mellem Aarhus og Odder inden udgangen af august, og nu har Midttrafik så offentliggjort køreplanen for strækningen.

Læs også Styrelse forventer go til letbane mod Odder inden udgangen af august

Turen fra Aarhus skal efter planen tage 40 minutter, mens turen tilbage fra Odder kommer til at være på 43 minutter.

Ifølge køreplanen kommer der i dagtimerne til at køre to tog i timen i hver retning. De kommer til at afgå fra Aarhus H på minuttal 19 og 49, mens togene fra Odder afgår 07 og 37 hver time.

Når det gælder aftener, søn- og helligdage vil der køre et enkelt tog i timen, mens der på hverdage kommer til at køre et ekstra tog i myldretiden om morgenen og eftermiddagen.

Se hele køreplanen her.

Lisbjerg-plan er også offentliggjort

Det er ikke kun køreplanen for ruten Aarhus-Odder, som Midttrafik har offentliggjort. Planen for strækningen mellem Aarhus Universitetshospital og Lisbjergskolen er ligeledes blevet fremlagt.

Her kommer togene også til køre to gange i timen, og turen kommer til at vare otte minutter i begge retninger.

På vejen fra Aarhus Universitetshospital til Lisbjergskolen kommer togene til at stoppe på Lisbjerg Bygade, Klokhøjen, Humlehuse og Gl. Skejby.

Sådan ser en del af køreplanen på ruten mellem Odder og Aarhus ud.

Fortsætter testkørsler

Sidste fredag sendte man den endelig ansøgning om godkendelsen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og her var der positivt nyt.

- Vi har lige siden starten af året haft en rigtig tæt og god dialog med Aarhus Letbane, og vi er derfor trygge ved det materiale, som de har indsendt. Det skal naturligvis grundigt gennemgås, men der er rigtig gode indikationer på, at strækningen til Odder kan åbne inden sommerens udgang, skrev kontorchef hos styrelsen, Lars Korsholm, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Vrede borgere: Der bliver sløset med opgradering af letbane-station

Belært af tidligere erfaringer tør folkene bag Aarhus Letbane stadig ikke spå om, hvornår godkendelsen er i deres hænder, og man kan begynde kørslen med passagerer.

- Vi sidder dog ikke bare og venter. Vi er i god dialog med styrelsen og forsøger at gøre den kommende proces så smidig og hurtig som muligt. Indtil da fortsætter vi også testkørsler på strækningen, sagde pressechef hos Aarhus Letbane, Jens Velling, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der udføres blandt andet erfaringskørsel for letbaneførerne, så de kan øge kendskabet til strækningen inden driftsstart. Der udføres også test af ind- og udstigning på alle perroner, ligesom der afprøves køretider i forhold til køreplanen.

Tester også mod Grenaa

Selvom meget af fokus i øjeblikket er på strækningen mellem Aarhus og Odder, så arbejdes der også på at åbne strækningen til Grenaa. Her forventer Aarhus Letbane, at man kan åbne inden årets udgang.

- I Grenaa har vi en forventning om en åbning i slutningen af 2018, sagde Kommunikationschef hos Aarhus Letbane, Jens Velling, tidligere på ugen.

- Vi har så småt taget hul på at teste Letbanen til Grenaa.