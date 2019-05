Plakater til EU-valg kan hænge længere i Aarhus Kommune

Ansigterne på de politikere, der stiller op til europaparlamentsvalget, får lov at pryde gadebilledet i Aarhus Kommune længere end ventet.

Normalt skal plakaterne tages ned senest otte dage efter valget, men byrådspolitikerne i Aarhus vil dispensere og lade dem hænge lidt længere.

Det oplyser Bünyamin Simsek (V), der er rådmand for Teknik og Miljø i kommunen.

Kommunen har fået tilladelse til, at valgplakaterne til europaparlamentsvalget kan tages ned samtidig med plakater til folketingsvalget.

Det betyder, at de mange partier, der allerede har været afsted to gange for at hænge plakater op, kan spare en køretur, når de skal pilles ned.

- Af hensyn til de mange hundredvis af frivillige og den sunde fornuft har vi besluttet, at man godt kan pille plakaterne ned samtidig, siger Simsek.

- Jeg har fået henvendelser fra forskellige partier i byen, og senest er der to byrådsmedlemmer, der har spurgt, om det kan udsættes, lyder det videre.

Rådmanden påpeger, at Teknik- og Miljøforvaltningen i kommunen har været i kontakt med Vejdirektoratet, der har givet opbakning til beslutningen.

Valgplakaterne til europaparlamentsvalget og folketingsvalget, der hænger i Aarhus Kommune, skal pilles ned senest otte dage efter 5. juni. Borgerne i Danmark skal stemme til europarlamentsvalget 26. maj.

Københavns Kommune kan også se det smarte i at give partierne lov til at tale valgplakaterne ned samlet.

- Det vil gøre det nemmere for alle parter, hvis valgplakaterne kan tages ned i ét hug, når nu de to datoer er så tæt på hinanden, siger enhedschef Jakob Hjuler Tamsmark fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København.

- Derfor har vi i København også henvendt os til Vejdirektoratet for at få dispensation fra reglerne, så man kan forlænge fristen på at nedtage EP-valgplakaterne, siger han i en skriftlig kommentar.