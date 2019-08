Plaget af hærværk: Amtssygehus endnu engang ramt af brand

Siden det gamle Århus Amtssygehus på Tage-Hansens Gade i Aarhus lukkede i september 2018 har bygningerne flere gange været udsat for hærværk og ildspåsættelser. Natten til lørdag var den gal igen.

- Det er jo ikke en brand, der er begyndt af sig selv, men hvordan det er sket, skal vi til at finde ud af. Vi ved endnu ikke, om det er på grund af et cigaretskod, eller om nogle forsætligt har tændt ild dernede, siger vagtchef hos Østjyllands Politi Jes Frederiksen til TV2 ØSTJYLLAND.

Lokalerne ved det gamle Amtssygehus har flere gange været udsat for hærværk. På bare en måned blev omkring 30 vinduer tidligere på året smadret.

Østjyllands Politi har iværksat en undersøgelse af hændelsen. En træplade ved bygningen er brændt af, og ifølge politiet er skaderne begrænsede.

Anmeldelsen kom klokken 00.43 natten til lørdag. Både vagtpersonale, politiet og brandvæsnet var på stedet.

Det er bestemt ikke første gang, det gamle amtssygehus er ramt. Tilbage i april kunne vi her på TV2 ØSTJYLLAND fortælle, at der på bare en måned var blevet smadret omkring 30 vinduer. Derudover var der brændt kulsyreslukkere af.

- Der sker ny hærværk hver uge, og der er også nogle småtyverier. De tager, hvad der er, sagde teamleder for bygninger i Aarhus Kommune, Henrik Kjærsgaard, den 10. april til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er træls at bruge borgernes penge på at rende og skifte vinduer og tagpap. Henrik Kjærsgaard, teamleder for bygninger, Aarhus Kommune, 10. april 2019.

- Det er træls at bruge borgernes penge på at rende og skifte vinduer og tagpap. Jeg har været her i mange år, og det er før sket, at der blevet udøvet hærværk, men ikke i det omfang her, sagde Henrik Kjærsgaard dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

Det har indtil videre ikke været muligt at få en kommentar fra Henrik Kjærsgaard til den seneste brand.

