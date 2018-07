Pindsvin tørster og sulter i varmen: Sådan kan du redde dem

De små stikkende havegæster, pindsvinene, har det særligt svært i denne tid. Udover at tørken og de mange solskinstimer gør dem usædvanligt tørstige, så har de nu også svært ved at finde føde nok.

Pindsvinene er nemlig kødæderne, og normalt ville de sætte tænderne i biller, orme, larver og snegle. Men de små krible krable dyr lider også under varmebølgen.

Ormene graver sig længere ned i jorden og bliver sværere for pindsvinene at få op, mens varmen får sneglene til at udtørre.

- De er udsultede, de er dehydrerede, og de bliver syge. Det er jo klart, for hvis vi mennesker sulter i længere tid, så bliver vi også mere udsatte over for influenza, lungebetændelse og lignende. Og de sygdomme kan pindsvinene jo også få, siger Karin Albin Kjær-Hansen, der har været pindsvineplejer i 25 år, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun opfordrer nu haveejerne til at komme de små væsener til undsætning, så de kan klare sig helskindet gennem sommeren.

Killingefoder er det bedste

Vil man gerne fodre pindsvinene, så er det ikke ligegyldigt, hvad man stiller frem. De har nemlig særligt brug for proteinholdig føde.

- Tørkost er godt, for det er der meget protein i. Killingefoder er det allerbedste at fodre med, siger Karin Albin Kjær-Hansen.

Ifølge pindsvineplejeren fungerer det bedst, hvis man serverer maden i en underskål fra en urtepotte. Bruger man plasticskåle, kan de nemlig let blive væltet omkuld af vinden, så vælger man den løsning, er det vigtigt at placere en sten i midten.

Karin Albin Kjær-Hansen fodrer et pindsvin med en sprøjte, der indeholder vand med opløst kattemad i. GIF: Giphy.com.

En anden metode til at stille pindsvinenes sult er at lave et hjørne i haven, hvor man stabler grene og andet haveaffald. Det skaber nemlig mere pindsvineføde ad naturens vej.

- Hvis folk fjerner alle grene, blade og bede, så er der heller ingen steder, hvor krible krable dyrene kan være, og det er dem, pindsvinene spiser. Alt for rene haver dræber dyrene, siger Karin Albin Kjær-Hansen.

Hun mener desuden at have knækket koden til, hvordan man bedst får hældt tilstrækkeligt med væske i pindsvinene. Hun bruger nemlig en vandbeholder beregnet til høns, som kan indeholde store mængder vand, og som gradvist doserer det, efterhånden som pindsvinene drikker op.

- Jeg har også skåle stående rundt omkring, men det fordamper jo i løbet af dagen. Det bliver tømt alt for hurtigt, men det gør en hønsevander ikke, siger hun.

Pindsvineplejeren har på nuværende tidspunkt 10 pindsvin boende i garagen, men i vinterperioden nåede hun helt op på 80 pindsvin, der trængte til pleje.

Karin Albin Kjær-Hansen giver pindsvinene vand fra en vandbeholder beregnet til høns. Den kan indeholde store mængder vand og doserer det gradvist, efterhånden som pindsvinene drikker op.

Kvinde sætter vandskåle op rundt om sø

Også i Horsens er en kvinde gået ind i kampen for at redde pindsvinene. Priscilla i Dali har sat 20 skåle med vand op til dem rundt om Bygholm Sø.

- Pindsvinene dør jo på stribe, så vi er nødt til at hjælpe dem, siger Priscilla i Dali til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun opfordrer folk til at have en vandflaske med, når de går tur rundt om søen, så vandskålene løbende kan blive fyldt op.

Indtil videre har hendes indsats fået stor opmærksomhed, og hun håber på, at hun kan inspirere andre til også at hjælpe de små dyr.

- Jeg håber helt klart, at det kan inspirere folk til at stille vand ud i deres haver, for det er der åbenbart mange mennesker, der ikke gør. Jeg håber også, at hoteller og firmaer, der har arbejdspladser i naturen, vil stille vand ud til vores kære dyr, siger hun og fortsætter:

- Det er dyrene, der passer på vores natur, og vi lever af vores natur, så derfor er vi nødt til at passe på dem, der passer på vores natur.