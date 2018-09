Pigepantpatrulje samler ind til ny lokal sportshal

- Startede vi ikke på det i sommerferien? spørger Silje Lysdal Heinze de tre andre piger, imens de trasker rundt i regnvejr i boligkvarteret i Hvinningdal ved Silkeborg.

- Jo, svarer de andre piger.

Læs også Skoleelever har indsamlet 179 briller: - Man bliver glad indeni

Med sig har de to trækvogne. Her skal guldet i form af tomme flasker placeres.

- Da det blev besluttet, at vi ville lave en indsamling heroppe i lokalområdet, der kom de selv med forslaget om, at der kunne de godt hjælpe, fortæller Claus Heinze.

Merle Lysdal Heinze og Olivia Kolding.

De fire piger er én af tre ”pigepantpatruljer”, som samler flasker ind i området. Planen er, at de lokalt skal være med til at rejse to millioner kroner, så de kan få en ny sportshal.

- Den gamle er ved at være slidt, og så har vi brug for mere plads, fortæller Merle Lysdal Heinze, som er 11 år.

Læs også Efterlysning: Museum indsamler ting og gode historier fra lokale

- Det kunne være meget rart, også når der er eksamen. Og også når det bliver vinter, så skal man være ude, og det kan godt være lidt koldt, siger Silje Lysdal Heinze på 8 år.

Har allerede samlet 10.000

Pigerne er mellem 8 og 11 år gamle. Det her er deres måde at bidrage til, at området kan rejse den nye hal.

- Der er ingen af dem, der tjener lommepenge, så derfor har de ikke noget at give af, siger Claus Heinze.

De tre pigepantpatruljer har trasket området rundt, og indsamlet den pant, som beboerne stiller ud til formålet.

- Sedlerne bruger vi til at sige, at vi gerne vil samle pant ind. Så hvis man har nogle pantflasker, så kan man stille dem ud til postkasserne, fortæller Silje.

En af pantpatruljerne er allerede stoppet igen, da målet for deres indsamling lykkedes – 10.000 kroner fik de samlet ind.

- Man får lidt ondt i armene af det, fortæller pantsamler Olivia Kolding på 10 år.

Det tager sin tid, at få proppet alle flaskerne ind i pantmaskinerne hos den lokale brugs. Den ene maskine bliver da også hurtig fyldt og stopper, og derfor må de over til en anden.

1.220 kroner blev der samlet ind på én dag.

Det lykkedes dog til sidst at komme af med alle flaskerne, og pigerne har på én dag samlet 1.220 kroner ind. Et godt skridt på vejen til den splinternye hal.

Læs også Teknologien hjælper demensramte Jørn til en mere værdig og selvhjulpen hverdag

Men det er ikke kun hårdt arbejde at indsamle pant, når man går sammen med tre andre veninder.

- Det er hyggeligt, siger Merle Lysdal Heinze.

- Og man har en god følelse af, at det går til et godt formål, fortæller Olivia Kolding.