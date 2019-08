Pias grøntsager er guf for svage sjæle - men hun nægter at give op

Der ligger mange timers arbejde bag Pia Strandgaards lille bod ved Norsminde, og derfor får hun også helt ondt i maven, når hun opdager, at noget er væk.

- Jeg er både vred, ked af det og frustreret, siger Pia Strandgaard.

Hun har sammen med sin mand i en årrække drevet vejboden i Norsminde, som er beliggende mellem Odder og Aarhus, og her finder kunderne friske kartofler, gulerødder, squash og ærter. Pia Strandgaards bod har været udsat for tyveri over 100 gange, men hun understreger, at de bliver ved, så længe de har grøntsager og frugter, de kan stille ud i vejboden. Hun nægter at lade tyvene stoppe dem.

De, der vil stjæle, stjæler

Størstedelen af kunderne er ærlige og betaler for det, de tager med hjem. Men de friske frugter og grøntsager er fristende for svage sjæle, og derfor oplever hun, at der gang på gang forsvinder penge og varer fra boden.

- Da vi havde jordbær, så tog de lige en lille håndfuld jordbær fra de andre bakker over i deres egen bakke. Tænk sig at gøre sig til tyv for en lille håndfuld jordbær. Det synes jeg er skørt.

Engang stillede Pia også en lommeregner ud i vejboden, hvis kunderne nu ikke var særligt skarpe til hovedregning, men den blev også stjålet.

Før i tiden stod Pias vejbod ved siden af huset i et blindt hjørne, og hun oplevede, at folk holdt ind i deres biler og stjal med arme og ben. Svindet var så stort, at Pia valgte at flytte vejboden op ved siden af huset i den tro, at det bliver sværere for tyvene at rende med pengene og varerne. Men Pia understreger også, at dem, der vil stjæle, de stjæler.

- Først røg pengene, og så røg krukken. Dengang lavede jeg også cremer, og jeg var så naiv og stille det derud. Det blev også taget.

Vejboden byder blandt andet på krydderurter, ærter, gulerødder, squash og agurker. Foto: Johann Sørensen

Nyttesløst at politianmelde det

Men det har desværre ikke hjulpet på problemet at flytte vejboden tættere på huset. Pia oplever nemlig stadig, at folk stjæler i stor stil. Hun har blandt andet oplevet, at en kvinde lavede en Mobilepay overførsel på 20 kr. og smed 19 kr. i kassen for tre bakker jordbær, agurker og ærter.

- Så åbnede jeg bildøren og sagde: ”Hov, du har vist ikke betalt for de ting". Der var jo både ærter, agurker og jordbær. Så sagde hun hurtigt, ”de her agurker er ikke herfra”, så stak hun mig 100 kr. og kørte”.

Efter episoden kontaktede Pia politiet, men fik at vide, at de ikke kunne gøre noget. Hun føler sig hjælpeløs og ved ikke, hvordan hun skal gribe tyveri an fremover, for problemet fortsætter, og det kommer det formentlig også til fremover.

Brancheorganisation anbefaler MobilePay

Dan Haunstrup Christensen er konsulent ved brancheorganisationen Hortiadvice, der rådgiver og vejleder landmænd og frugtavlere. Han anbefaler, at vejbodejerne stiller boderne tæt på deres hus, så man kan holde øje med dem hjemmefra.

- Når de står helt ude ved vejen, er de meget udsatte for tyveri. Det kan gå så galt, at man skal regne med 20-30 procent svind, siger Dan Haunstrup Christensen.

Han anbefaler også, at vejboderne bruger MobilePay.

-MobilePay kan forebygge den direkte tyveri af kontanter, og folk synes, det er let at betale med MobilePay, men det kan ikke forhindre det lille tyveri, hvor folk tager to kilo kartofler og betaler for et.

Pia Strandgaard har nu taget konsekvensen, og hun tilbyder kunderne at betale med MobilePay, men hun nægter at sætte et overvågningskamera op, og understreger de ikke har tid til at overvåge folk hele tiden. Desuden sørger hun for at tømme pengeboksen hver gang, der har været kunder forbi.

MobilePay har heldigvis været med til at minimere antallet af svind i vejboden, selvom der af og til kommer nogle skæve beløb ind.

- Nogle gange er det nogle underlige beløb, der kommer ind, men det kan jo så være, at de har haft lidt kontanter, og så har de manglet. Det er jo ærlige folk, der gør det.

Selvom Pia Strandgaard bliver mistænksom, så forsøger hun at være positiv og stole på, at folk er ærlige.

De fleste kunder er ærlige

Heldigvis er langt størstedelen af kunderne ærlige, selvom der fortsat er nogen, der har lidt for lange fingre. Det ærgrer kunderne i Pias vejbod, at det ikke er alle, der er lige ærlige.

- Det er en del af det at bo i Danmark, og at vi alle sammen kører ind og henter noget, så det er rigtig ærgerligt. Jeg ved ikke, hvad man kan gøre ved det, siger Helle Stensen Blicher fra Aarhus, som er på jagt efter de sidste ærter i Pias vejbod.

Helle Skaarup fra Risskov ved Aarhus er enig, og hun understreger, at det er vigtigt, at have vejboder.

- Det synes jeg da er super ærgerligt, for det er lækkert at kunne handle ind sådan et sted her.

Pia Strandgaard er ved at sælge de sidste ærter for i år. Foto: Johann Sørensen

Selvom tyvene stjæler varerne, lader som om, de betaler eller løber med pengekassen, så holder Pia humøret højt, og hun nægter at lade tyvene stoppe hende. For ifølge hende skal boden helst kunne passe sig selv uden overvågning.

- Det er jo en livsstil, vi har her. Den skal de, der stjæler, da ikke ødelægge, siger Pia Strandgaard.