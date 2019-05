Pia ramt af besparelser: Maven smadret efter manglende information

Det kan få alvorlige konsekvenser, når Aarhus Universitetshospital skal spare 325 millioner kroner alene i år. Det er 66-årige Pia Kvist fra Randers et eksempel på.

Sidste sommer fik hun konstateret kræft og gennemgik tre operationer – heraf to på Aarhus Universitetshospital - fjernet nyren, begge æggestokke, livmoderen og fedtforklædet.

Hvis der var nogle flere mennesker ansat, så ville der være mere ro for den enkelte sygeplejerske til at gøre patienten færdig. Pia Kvist, Pensionist, Randers

Operationerne kurerede hende for kræft, men behandlingen tog hårdt på hende.

- Jeg tager medicin hver dag, og det har jeg aldrig gjort før, siger Pia Kvist, der er pensionist, men tidligere sygeplejerske.

Piller er blevet en del af hverdagen for Pia Kvist efter flere kræftoperationer på blandt andet Aarhus Universitetshospital.

Hun mener, at personalet på Universitetshospitalet i Skejby har alt for travlt, og at der ikke var tid til at give den tilstrækkelige information i hendes forløb.

- Jeg er i hvert fald ikke blevet informeret om de eftervirkninger, der kan komme efter en operation, hvor jeg fik medicin for at tage smerter. Man får jo forstoppelse i maven, siger Pia Kvist til TV2 ØSTJYLLAND.

Og den forstoppelse fik hun ikke styr på, da der ifølge hende ikke var noget personale, som fulgte op på, om medicinen virkede. Den manglende kommunikation og information om bivirkninger har ifølge Pia Kvist haft store konsekvenser.

- Det har virkelig ødelagt min mave, og nu har jeg været igennem en masse tarmkirurgi, siger Pia Kvist.

Flere patienter mangler information

Pia Kvist er langt fra den eneste patient, der har manglet information ved indlæggelsen. I Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser fra 2018 svarer næsten hver femte af de planlagt indlagte patienter på Aarhus Universitetshospital, at de slet ikke eller i ringe grad er blevet informeret om bivirkninger ved medicin ved udskrivelse.

Rapportens konklusioner er ifølge Kræftens Bekæmpelse resultatet af besparelser, der har presset personalet til det yderste.

- Jeg oplever, at der hele tiden skal spares. Der kommer flere patienter, vi bliver ældre, der bliver flere syge borgere, og der bliver skåret ned, siger Jette Lyngholm, der er koordinator i Kræftens Bekæmpelses Navigatortilbud, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tilbuddet sørger for, at frivillige kan ledsage kræftpatienter til samtaler og undersøgelser, så den rigtige information bliver givet og modtaget mellem personalet og patienterne.

- Det er utroligt vigtigt og til gavn for patienterne, men også for sundhedsvæsenet, siger Jette Lyngholm.

TV2 ØSTJYLLAND ville gerne have forholdt Aarhus Universitetshospital til undersøgelsen, men de har valgt ikke at vende tilbage på vores henvendelser.

Håber på flere ressourcer

Jette Lyngholm fra Kræftens Bekæmpelse er ikke i tvivl om, hvordan den kedelige tendens kan vendes:

- Flere ressourcer.

Jette Lyngholm fra Kræftens Bekæmpelse mener, at løsningen er flere ressourcer på hospitalsgangene.

Og det bakker Pia Kvist op omkring.

- Hvis der var nogle flere mennesker ansat, så ville der være mere ro for den enkelte sygeplejerske til at gøre patienten færdig, siger Pia Kvist.

Hvis ikke der kommer flere ressourcer, frygter Jette Lyngholm ikke kun for patienterne. Også personalet kan nå en grænse.

- Jeg kan godt frygte, at flere på den lange bane trækker sig, fordi de er så presset, siger Jette Lyngholm.

Besparelser rammer også de studerende

Regeringen vil i udspillet til en ny sundhedsreform uddanne 2.000 flere sygeplejerske frem mod 2020.

Sebastian Nikolaj Kongskov frygter som sygeplejerskestuderende allerede nu for virkeligheden i det presset sundhedsvæsen.

Sebastian Nikolaj Kongskov studerer til sygeplejerske på VIA University College i Aarhus. Og her bliver der også sparet.

- Som det er lige nu, bliver der skåret og skåret på vores uddannelse. Det bliver mindre og mindre kvalificeret undervisning og mere og mere selvstudie, siger Sebastian Nikolaj Kongskov til TV2 ØSTJYLLAND.

Man kan ikke uddanne flere sygeplejersker uden at investere i uddannelsen. Sebastian Nikolaj Kongskov, sygeplejerske-studerende

Han viser rundt på skolen, der på toiletterne ikke længere har varmt vand i hanerne på grund af besparelser.

- Jeg synes, det er grotesk. Hvis ikke det er et tegn på, hvor vidt de her besparelser er gået, så ved jeg ikke, hvad man ellers kan måle på, siger Sebastian Nikolaj Kongskov.

Ikke en dråbe forlader vandhanen, når der skrues over på varmt vand på VIA University College i Aarhus. Et af mange tydelige tegn på besparelser, mener sygeplejerskestuderende Sebastian Nikolaj Kongskov.

Han mener også, at man bør uddanne flere sygeplejersker.

- Men man kan ikke uddanne flere sygeplejersker uden at investere i uddannelsen, siger han.