Peters store drøm går i opfyldelse: Nyt parkour-anlæg snart klar

Vindmøllevinger og tonsvis af beton. Det er en del af opskriften på 19-årige Peter Møller Kaads store drøm. I tre år har han kæmpet for at få et parkour-anlæg til Randers, og nu ser det ud til at lykkes.

Torsdag ankom vinger og andre dele af anlægget nemlig til Tronholmen, og parkour-instruktøren kunne for første gang prøve det af.

- Det er bedre, end jeg havde regnet med. Jeg har altid godt kunne tænke mig at få implementeret en idé, så jeg gik til min chef for tre år siden og sagde, at vi skulle have et parkour-anlæg, fortæller Peter Møller Kaad til TV2 ØSTJYLLAND.

Som sagt så gjort. Nu er anlægget ved at være på plads med hjælp fra Randers Kommune og Nordeafonden. De har til sammen smidt de 1,8 mio. kroner, som anlægget koster.

Peter Møller Kaads store drøm er gået i opfyldelse med anlægget i Randers.

Flere skal dyrke sporten

Med investeringen håber kommunen på at få noget igen.

- Vi forventer, at flere børn og unge kommer til at dyrke parkour, og at andre ikke-udøvere kommer til at bruge anlægget til at bevæge sig på, siger fritidskonsulent i Randers Kommune, Birgitte Strøbeck, til TV2 ØSTJYLLAND.

Inspirationen til elementerne i anlægget er fundet i den industri, som har præget Randers gennem tiden.

- Det har vi gjort gennem Vestas, som engang var her, siger Peter Møller Kaad.

Anlægget består nemlig ud over granit og beton af tre vindmøllevinger, der hver især vejer omkring et ton.

Der bliver rig mulighed for at folde sig ud og få brændt krudt af i det nye anlæg.

Ingen grænser i parkour

- De bouncer, og det føles helt vildt, at de giver sig meget mere, end vi havde regnet med, lyder bedømmelsen fra parkour-instruktøren på en af vingerne.

Hvis man ikke lige tænker, at det i første omgang er en vindmøllevinge, man skal hoppe rundt på, så er der også andre muligheder. I hvert fald hvis man spørger Peter Møller Kaad:

- Det fede ved parkour er, at man kan slå sig løs. Der er ingen grænser, der er ingen, som siger, at det her er et resultat. Det er ikke som matematik.

Anlægget åbner til december.