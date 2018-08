Peter Sørensen fyret i Silkeborg IF

Silkeborg IF har tirsdag formiddag meddelt, at klubben har fyret manager Peter Sørensen.

Det sker som følge af en yderst skuffende start på tilværelsen i 1. division. Blot ét point i tre kampe er det blevet til for Superliga-nedrykkerne, og det har altså nu kostet manageren jobbet.

- Det gør ondt at træffe sådan en beslutning, for Peter har været en dygtig træner og manager for Silkeborg IF gennem det meste af den periode på snart tre år, han har været her. Men nedrykningen og den efterfølgende skæve start på sæsonen i NordicBet Ligaen har fået bestyrelse og direktion til at vurdere, at der - populært sagt - trænger til at blive "rørt rundt i gryden." Afslutningen på sidste sæson og begyndelsen på denne har været utilfredsstillende, siger Silkeborg IF’s adm. direktør, Kent Madsen, i en pressemeddelelse

Direktøren takker samtidig Peter Sørensen for indsatsen og ønsker ham held og lykke videre i karrieren.

Afløser snart på plads

Udviklingschef Jesper Stüker overtager midlertidigt jobbet som sportschef, som han også havde, indtil Peter Sørensen blev udråbt til manager. Silkeborg IF forventer i løbet af de næste dage at kunne præsentere en løsning omkring det ledige job som cheftræner.

- Vi arbejder på højtryk, men skal lige have endelig aftale på plads, før vi kan offentliggøre løsningen, siger Kent Madsen.

Silkeborg IF lagde ud med at spille 0-0 mod Thisted i sæsonens første kamp. Herefter er det blevet til skuffende nederlag på 0-1 til Lyngby og 0-3 til HB Køge.