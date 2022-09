Peter har en mission: Danskerne skal have hænderne op

Han endte med at være sammen med gruppen hele natten, og de lærte ham tegn og lidt af håndalfabetet.

Aftenen udspillede sig for mange år siden, og spoler man frem til i dag, arbejder Peter Rothgardt nu som tegnsprogstolk. Det har han gjort siden 2007, hvor han blev uddannet.

Danskerne skal få hænderne op

Han har oprettet en TikTok-profil, hvor han viser danskerne tegn, og der er lidt over 32.000, som følger med.



Hans mission er, at også de hørende skal få hænderne op og lære nogle tegn.

- Jeg synes, det er en menneskeret, at vi kan kommunikere med hinanden på lige fod uanet ens hørelse.

- Det er jo ikke, fordi jeg vil have at alle danskere kan tegnsprog flydende, men jeg vil gerne have, at danskerne får hænderne op og lærer at kommunikere bare lidt, siger Peter Rothgardt.

Fjerne berøringsangsten

I sine TikTok-videoer bruger han også stemmen, mens han viser tegn, og det kaldes for dansk med støttetegn.



I videoerne lærer han sine følgere tegn, som kan være brugbare i forskellige situationer. Lige fra når man er på stranden, til når man er ved tandlægen.

- Det vil gøre det nemmere for døve, for eksempel i et supermarked, hvor man står ved kassen og ikke kan høre, hvad der bliver sagt, eller på stationen når man ikke hører en ny besked med togafgange i højtaleren, siger Peter Rothgardt.

Ifølge ham ville det også være med til at fjerne den berøringsangst, der kan være overfor døve.



- Vi skal nedbryde fordomme om døve. Døve kan alt på nær at høre, siger Peter Rothgardt.