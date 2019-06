Peter fik tredobbelt kraniebrud – uden læge på ø var det gået galt

Hvis man kommer ud for et uheld, kan det være afgørende for ens fremtid, at der er en læge i nærheden.

Det oplevede Peter Molbo i sommeren 2017, da han holdt ferie i sit familiesommerhus på Tunø. Her fik han nemlig tredobbelt kraniebrud.

Det skete, da han deltog i den årlige fodboldkamp, hvor turister spiller imod de faste beboere. Kun 10 minutter inde i kampen gik det galt. Peter Molbo slog hovedet sammen med en modspiller, og i første omgang troede han selv, at han blot havde flækkede øjenbrynet.

Lægen syede mig sammen, og hvis han ikke havde været der, havde jeg skulle sidde og bløde, indtil lægehelikopteren fra Aarhus var kommet. Peter Molbo, sommerferiegæst, Tunø

Så let slap han dog ikke. Der var nemlig ikke bare en revne i Peter Molbos hoved, men et dybt hul. Derfor blev han tilset af sommerlægen på øen kort tid efter uheldet skete.

- Lægen syede mig sammen, og hvis han ikke havde været der, havde jeg skulle sidde og bløde, indtil lægehelikopteren fra Aarhus var kommet, siger Peter Molbo til TV2 ØSTJYLLAND.

Peter Molbo gik rundt med brud på pandehulen i over en uge, før han blev opereret. Foto: Privat

Det stoppede dog ikke her. Peter Molbo var nemlig så dårlig, at lægen vurderede, at han skulle tjekkes på Aarhus Universitetshospital.

- Lægen holder øje med mig i halvanden time, og der observerer han, at jeg har et brud i pandehulen, og det skriver han i min journal, siger Peter Molbo.

Uden læge var brud ikke opdaget i tide

Peter Molbo blev hentede af en helikopter og fløjet til Aarhus Universitetshospital, hvor han blev tjekket igen. Lægerne mente dog ikke, at der var sket noget alvorligt, og derfor blev han udskrevet efter tre timer.

- Jeg holdt fast i, at sommerlægen på Tunø havde sagt, at jeg havde et brud i pandehulen, og at jeg derfor skulle scannes, siger Peter Molbo.

Hvis sommerlægen ikke havde tilset mig, var det formentlig blevet opdaget alt for sent, for Aarhus Sygehus kunne jo ikke se bruddet. Peter Molbo, sommerferiegæst, Tunø

Ifølge Peter Molbo kunne lægerne ikke se bruddet i pandehulen, fordi øjet allerede var meget hævet, men fordi sommerlægen havde skrevet bruddet i journalen, valgte hospitalet at scanne Peter.

Det viste sig at være en god idé. To dage efter fik Peter Molbo nemlig et opkald fra Rigshospitalet, som fortalte, at han havde tredobbelt kraniebrud.

Peter Molbo insisterede på at blive scannet på Aarhus Universitetshopital, og det viste sig, at han havde tredobbelt kraniebrud. Foto: Privat

- Hvis sommerlægen ikke havde tilset mig, var det formentlig blevet opdaget alt for sent, for Aarhus Sygehus kunne jo ikke se bruddet, og de scannede mig kun, fordi jeg insisterede på det, siger Peter Molbo.

Slap med små skader

Peter Molbo døjer i dag med, at han er følelsesløs i højre side af panden, han har et lille ar ved øjenbrynet, og han kan kun sidde foran en skærm i meget kort tid af gangen.

Det priser han sig dog lykkelig over i dag, for hvis sommerlægen på Tunø ikke havde været til stede, havde hans liv set helt anderledes ud i dag.

- Jeg kunne have haft hovedpine resten af mit liv, fordi jeg ikke var blevet tilset for hjernerystelse. De ville heller ikke have nået at rekonstruere min pande, så derfor ville jeg have haft et hul i panden, og et kæmpe ar, fordi de skule skære mig op fra det ene til det andet øre, siger Peter Molbo.

Peter Molbo har i dag fået konstateret, at han fået en mén grad på 15 procent i hovedet.

Peter Molbo slap afsted med et lille ar ved øjenbrynet, men hvis kraniebruddet ikke havde været opdaget i tide, skulle han have været skåret op fra det ene øre til det andet øre. Foto: Privat

Slut med sommerlæge på Tunø

Peter Molbo er kommet i sit familiesommerhus på øen, siden han var barn, og han har flere gange haft brug for at blive tilset af en læge.

For to somre siden, viste det sig at være rigtig vigtigt for Peter Molbo, at der var en læge på øen, men fra den kommende sommer er det slut.

Region Midtjylland har nemlig som en forsøgsordning sløjfet den sommerlæge, der normalt er på øen fra midten af juni til midten af august.

- Jeg synes, det er helt forfærdeligt. Der skal jo ikke ret meget til, før man har brug for en læge, siger Peter Molbo til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Region Midtjylland er prisen for den tidligere og den nye ordning den samme. Man sparer intet ved at sløjfe sommerlægen.

Men beboerne får større tryghed, mener Finn Thranum (V), der er medlem af udvalget for nære sundhedstilbud i Region Midtjylland

- Jeg mener, at det er en opgradering af servicen på Tunø. Vi kan ikke tage hver eneste borgers bekymring med i vores beslutning. Og faktisk er man med en akuthelikopter til Tunø næsten bedre stillet, end folk på fastlandet i Hou, siger Finn Thranum til TV2 ØSTJYLLAND.

Frygt for menneskeliv

Gennem de seneste 15 år har Ole Gyring Nieben været sommerlæge på Tunø. Han frygter, at det kommer til at koste menneskeliv, at der fremover ikke vil være en fast læge på øen i sommermånederne, når turisterne befolker øen.

- Jeg tror, at jeg gennem mine 15 år som sommerlæge har reddet syv menneskeliv. Blandt dem var to unge forgiftet dødeligt af hjemmelavet GHP eller fantasy, og to var ramt af anafylaktisk shock (en voldsom allergisk reaktion, red.), siger Ole Gyring Nieben til TV2 ØSTJYLLAND.

Den tidligere sommerlæge Ole Gyring Nieben har ikke ønsket at stille op til et TV-interview. Men via mail lægger han ikke skjul på, at han frygter for konsekvenserne, hvis sommerlæge-ordningen bliver afskaffet.

Og en sommerlæge kan være en altafgørende faktor i akutte situationer. Hvis man eksempelvis bliver stukket af en hveps som allergiker, kan det være livsfarligt, hvis man ikke får det hurtigt behandlet, fortæller de hos de Praktiserende Lægers Organisation, PLO.

- Hvis man er svært allergisk, skal man behandles inden for minutter eller halve timer. I sjældne tilfælde vil der jo være mulighed for, at det kan redde liv at have en læge i nærheden, siger medlem af PLO-Midtjylland Bruno Melgaard Jensen.