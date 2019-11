Peter bor på en 'julegade': Har holdt en uge fri for at pynte op

Forberedelserne til julen er i fuld gang på Fredensgade i Hinnerup. Peter Schmidt og hans naboer er nemlig ved at pynte hele gaden op til jul - og det involverer både lys, figurer og gran.

- Jeg glæder mig til i aften, hvor det hele går løs, siger Peter Schmidt til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Og så håber vi, at der kommer nogle mennesker, og at det hele virker, som det skal.

Beboerne på Fredensgade i Hinnerup har brugt lørdagen på at gøre det sidste klar til aftenens julelystænding.

En uges fri fra arbejde for at pynte op

Fredensgade er efterhånden en af Favrskovs største jule-attraktioner. Og traditionen tro foregår julelystændingen igen den 30. november klokken 20, hvor tusindvis af lys bliver tændt.

Sådan så Fredensgade ud under julelystændingen sidste år. Foto: Axel Schütt - Ritzau Scanpix

Peter Schmidt har boet på vejen i over 20 år og er med til at pynte op hvert år.

- Jeg har taget fri fra arbejde i en uges tid for at pynte op. Så kan vi tage det stille og roligt og hjælpe hinanden, siger han.

Det er sjovt, fordi det også handler om at overgå naboerne lidt. Søren Milo, beboer, Fredensgade, Hinnerup

Traditionen med de mange lys og al julepynten begyndte for omkring 20-22 år siden.

- Det startede med, at et par genboer drillede hinanden på tværs af vejen med et par lyskæder. Så er vi flere, der er hoppet med, og så er det endt der, hvor vi er i dag, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Handler også om at overgå naboerne

Tidligere år skønnes det, at omkring 70.000 mennesker kigger forbi gaden i løbet af december. Og især den første aften, hvor lysene bliver tændt, er gået hen og blevet noget af et tilløbsstykke.

For naboen Søren Milo, der flyttede til vejen for lidt over to år siden, er det ikke en belastning, som nogen tror.

- Det er sjovt, fordi det også handler om at overgå naboerne lidt, griner han og tilføjer:

- Men ellers hygger vi og får en øl over rækværket. Og det gør også, at vi har et rigtig godt naboskab, siger han.

Var du klar over, hvad du gik ind til?

- Nok ikke i det omfang, tror jeg. Men så lader man sig rive lidt med af det. Det koster en smule penge på julekontoen. Ikke i strøm men i udstyr, siger Søren Milo.

For mange år siden blev denne nisse pludselig stillet ind i Peter Schmidts forhave. Siden da har den været med hvert år.

Det kan være hårdt at komme i gang

Peter Schmidt har efterhånden været med til at pynte op i mange år.

- Lige når man skal til at i gang, og man skal til at finde kasserne frem, så er lysten ikke den største, siger han og tilføjer:

- Men når man så kommer i gang, og naboerne og genboerne også gør, så kommer julestemningen alligevel, siger han.

TV2 ØSTJYLLAND sender live på Facebook fra julelystændingen klokken 20 i aften, lørdag. Følg med på vores facebookside eller på tv2østjylland.dk.