To personer fundet dræbt i hus ved Aarhus

Onsdag aften omkring kl. 21.30 blev Østjyllands Politi kaldt ud til en adresse i Sabro vest for Aarhus. Her fandt man to dræbte, som formentlig er en 92-årig mand og en 61-årig kvinde.

Personerne er endnu ikke endeligt identificeret.

Jeg kan ikke sige mere om personernes relation. Vi arbejder stadig på gerningsstedet og sikrer spor. Jakob Christiansen, Østjyllands Politi

Et par timer efter anholdt politiet en 28-årig mand, som er i familie med de to dræbte. Han er sigtet for manddrab og fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Aarhus kl. 12.

De to dræbte blev fundet på en adresse i Sabro vest for Aarhus. Foto: Google Maps

Den 28-årige fremstilles in absentia, da han ikke er i stand til at møde i retten. Det skyldes ifølge Østjyllands Politi 'personlige forhold.'

- Jeg kan ikke sige mere om personernes relation. Vi arbejder stadig på gerningsstedet og sikrer spor, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Politiet frygter for Gert – ikke set siden onsdag eftermiddag

Af hensyn til den videre efterforskning anmoder anklagemyndigheden om lukkede døre under grundlovsforhøret, og Østjyllands Politi ønsker derfor ikke at udtale sig yderligere i sagen.