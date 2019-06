To personer ramt af skud

Politiet hører gerne fra vidner, efter to personer blev skudt i benene natten til onsdag.

Klokken 00.45 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at to yngre mænd skulle være ramt af skud på Kappelvænget i Aarhus Vest.

Det var her på Kappelvænget i Aarhus Vest, at de to blev ramt af skud. Foto: Øxenholt foto

Da politipatruljerne ankom, kunne de konstatere, at de to ramte skulle sendes videre til behandling på Aarhus Universitetshospital. Begge er de uden for livsfare.

Samtidig stod det også klart, at gerningsmændene var flygtet fra stedet i bil, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet har ikke ønsket at kommentere sagen yderligere til TV2 ØSTJYLLAND, men kan kontaktes på 114, hvis du ligger inde med yderligere oplysninger i sagen.